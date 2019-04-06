31 Mart'ta yapılan Mahalli Genel Seçimlerde rakibine 130 bin oy farkı atarak resmi olmayan sonuçlara göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Zeydan Karalar, belediye ilk yapacağı icraatın ne olacağını yanıtlarken de “Çözüm bekleyen işçi alacakları, hacizler, müteahhit iş yapmış parasını alamamış, belediyeye yağmur gibi haciz geliyor. Biz öncelikle nereden

tasarruf ederiz, nasıl gelir artıracağız ona bakacağız. İlk işimiz bütçeyi oturtmak olacak” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nde işe gelmeden para alan insanlar hakkında duyumlar aldığını kaydeden Zeydan Karalar, “Şu anda ücretlerini ödeyemeyen belediyede bir fazlalık söz konusu. Biz kimseyi tasfiye etmeye gelmiyoruz. İşe gelen, emek harcayan insanlara saygımız var, ancak hiç işe gelmeden emek harcamadan para alan bankamatikçileri de bu halkın sırtına yük yapmayız” ifadelerine yer verdi.

ADANA'YI BÜYÜK KÖY OLMAKTAN ÇIKARTACAĞIZ

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun, gelirinin iki buçuk katı olduğunu kaydeden Zeydan Karalar, “Borç gelirin iki buçuk katı, hiç iş yapmazsanız 5 yılda ancak bu borcu kapatabilirsiniz. Ancak biz giderleri azaltacağız, geliri artıracağız, bütçeyi iş yapar hale getireceğiz. İşimiz zor, tablo böyle ama umutsuz olmaya gerek yok. Belediyeyi bu kötü

tablodan çıkartacağız, Adana'yı 10 yıl içinde büyük köy olmaktan çıkartacağız, iddiamız hep var. Adana'yı hepimize yakışır bir kent haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

ULAŞIM MASTER PLANI YAPACAĞIZ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediyesi'nde 5 yıldır çalışan başarılı bir ekip olduğunu, Büyükşehir Belediyesi'nde yeni kadroları kurarken de hem işinin ehli olan mevcut bürokratlardan, teknik ekipten yararlanacaklarını, hem de Türkiye'nin dört bir yanından işi bilen uzmanlarla, üniversitelerden bilim insanlarıyla çalışacaklarını kaydetti. Adana ‘nın ulaşım sorunlarının çözümü için bir ulaşım master planı yapacaklarının altını çizen Zeydan Karalar şunları söyledi: “Kent nereye doğru büyüyecek, nasıl gelişecek, nereye yeni bulvar açacağız, nereye alt geçit, nereye köprü yapacağız, toplu taşımayı, metrobüsü nereye yapacağız? Metronun ikinci hattı zaten belli, Şehir Hastanesi'ne, Üniversiteye gidiyor ama 3. ve 4. hattın nereye yapacağını ulaşım master planı olmadan söylemek doğru olmaz. Adana'da ulaşım ve imar konusunda 50 yıllık bir master plana göre hareket etmek gerekiyor. “

TARIM ARAZİLERİNİ İMARA AÇMAYACAĞIZ

Adana'nın yeni imara açılmayı bekleyen bölgesi Şambayat'ta imar düzenlemesinin tamamlandığını ifade eden ancak Adana'da şehrin büyümesinden, çok kentsel dönüşümün olması gerektiğini kaydeden Zeydan Karalar, “Yeni imar alanlarından öncelikli olarak planından öncelikli. Bir afette çok ciddi can ve mal kaybı olacak eski binaların yenilenmesi lazım. Ayrıca Adana'nın imarlı gelişmesi için de ulaşım master planı gibi 50 yıllık bir plan yapmak lazım. Fakat şunu belirteyim ki, kesinlikle tarım arazilerini imara açmak gibi bir niyetimiz yok.”dedi.