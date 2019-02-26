Belediyeyi kollarımla değil zekamla yöneteceğim

Avukat Turan Hançerli 12 yaşında başlamış kendi ayakları üzerinde durmaya. Tokat'ın köyünde çiftçilik yapan ailesine yardım ederken buğday çekim makinesine kapılan Hançerli'nin talihsiz kazada iki kolu da koptu. Üstelik iki gün sonra üniversiteye kayıt yaptırmaya gidecekti. Yılmadı “Hayata devam mı yoksa bırakacak mısın” diye sordu kendine. Yüzde 95 engelliydi. Protez kollarıyla hukuk fakültesini bitirdi. “Yardım alan değil yardım eden olmak istiyorum” deyip başarılı bir avukat oldu. 12 yaşından küçüklere akülü tekerlekli sandalye verilmesi için açtığı davayı kazandı. Çok sayıda emsal davanın takipçisi oldu. Siyasete atıldı ve yaşadığı Avcılar İlçesi'ne CHP'den Başkan adayı oldu. Hançerli ile Avcılar'ı konuştuk.

AVCILAR ÇOCUĞUYUM

– 18 yaşında kollarınızı kaybettiğiniz o talihsiz kaza nasıl oldu?

Ben yaz tatillerinde köye döner babama yardım ederdim. Ailem buğday mısır ekerdi. Buğday çektiğimiz patoz makinesi vardı. Şaftla çalıştığı için sistemi ben biliyordum ve makineyi dengelerken o şaft beni kaptı. Fırlattığındaysa iki kolum yoktu. Kollarımı dikmeye çalıştılar dikildi bir tanesi ama enfeksiyon nedeniyle tekrar kesildi. Ben direnmeye karar verdim. Yıllar geçti İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım. 5 yılda çok keyif alarak bitirdim.

– Aktif siyasete ne zaman girdiniz?

2009 yılına geldiğimizde Türkiye Sakatlar Derneği Başkan yardımcılığı yapıyordum ve birçok emsal dava açtık. Siyaset çok güçlü bir etkiye sahip bunu gördüm ve 2009 yılında CHP'ye üye oldum.

– Neden Avcılar?

2007'de eşim Deniz ile evlendiğimizde Avcılar'da yaşamaya başladık. İki çocuğum burada doğdu. Avcılar'da insanlar birbirini ötekileştirmez dost canlısı bir kenttir. Sokakta üşüyen kedileri misafir eden bir kent Avcılar. Güzel yürekli insanların olduğu bir kent. Avcılar çocuğuyum Avcılar'ın abisiyim ve geleceğim de bu kentte. Daha mutlu Avcılar'ı inşa etmek için yola çıktım.

BANA EL UZATIYORLAR

– Engelli olmanız vatandaşta farklı bir bakış açısı yaratıyor mu?

Belediyeyi aklımla zekamla yöneteceğim. Kollarla yönetilmiyor. Evet kol protezim var ama çayımı içiyorum, yemeğimi yiyorum, yazımı yazıyorum. Belki çok rahat tokalaşamıyorum ama ellerini sıkabilirim. İnsanları öpüyorum yüreklerine dokunuyorum. Zaten bir işi yönetme konusunda rüşdümüzü ispatladık. Laf söyleme noktasında değiliz zorluklara rağmen başardığımız işler ortada. Hem de tek başımıza yaptık. Şimdi 2000'e aşkın personelle Avcılar'ı yöneteceğiz. Ülkemin en nitelikli insanlarının bana el uzattığını görüyorum.

KÜLTÜR SANAT ORTAMIYLA KADIKÖY'Ü GEÇME PEŞiNDEYiZ

– Avcılar'da en büyük sorun nedir?

Türkiye'nin genel sorunu Avcılar'da da aynı ekonomi ve işsizlik. Yapı güvenliği ve imar diğer sorunlar. AKP'nin bunu çözme ihtimali yok bunu çözerse halkın yararına değil bir şirketin veya grubun yararına çözebilir. Çünkü bunun çok somut örnekleri var. Ekonomi belediyenin işi değil ama biz bunu da çözmek zorundayız. İstanbul Büyükşehir Başkan adayımızın buna ilişkin çok ciddi önerileri var. Su harcamasından yol harcamasına kadar belediye hizmetlerinde bazı giderleri düşürerek halkın zenginleşmesi sağlanabilir. Burası üniversite kenti 50 bin öğrenci var. Onları Avcılar'ın ekonomisine kazandıracağız.

– Avcılar'da kentsel dönüşüm ne durumda?

Yerel yönetim olarak projeler geliştiriyorsunuz. Mesela Avcılar'ın değişmesi için kat yüksekliğini arttırmak lazım. ‘Hayır' deyip reddediliyor. İki model öngörülüyor, AKP'nin önerdiği model, kaynakların ve insanların arazilerinin büyük müteahhitlere devredildiği model. Esenyurt'ta bütün araziler gayrimenkuller bir şirkete devredilmiş durumda. Şimdi Avcıları da bir şirkete devretmeyi hedeflemiş olabilirler. O dönüşümü mutlaka halkın yararına sağlayacağız.

– Avcılar için en büyük hayaliniz nedir?

Sahilleriyle müthiş olanaklar sunuyor. Cıvıl cıvıl yaşayan bir kent hayal ediyorum. Vatandaşın ihtiyaçlarının tamamını Avcılar sınırlarında karşılayabildiği bir kent arzu ediyoruz. Gençler ihtiyaç duyduklarında atlayıp Kadıköy'e gidiyorlar. Kültür Sanat ortamı, sahili ile Kadıköy'ü geçme peşindeyiz.