‘Ben FETÖ’cüyüm uçağı patlatacağım’ demişti. İstenen ceza belli oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketine ait uçakta bulunan Nikar D. adlı yolcu ‘Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diye bağırmıştı. Anadolu Adliyesi'ne getirilen Nikar D. çıkarıldığı mahkemece “hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

GÖZÜNDE GÖZLÜK, ELİNDE KİTAP VE FOTOĞRAF

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Nikar D. hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, uçakta bulunan 144 yolcu kalkış için beklerken gözünde güneş gözlüğü, sağ elinde bir kitap, sol elinde bir erkek fotoğrafı aldığı ve koltuktan ayağa kalktığı anlatıldı.

Nikar D.'nin bu haliyle uçak içinde bağırarak herkesin duyabileceği şekilde “Ben FETÖ'cüyüm, 15 Temmuz'da nasıl plan yaptılarsa ben de onu yapacağım, canlı bomba şimdi, ben FETÖ'cüyüm FETÖ'cü. FETÖ'yü istiyorum” şeklinde cümleler sarf ettiği belirtildi.

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‘UÇAĞIN HAREKET ETMESİNİ ENGELLEDİ'

Nikar D.'nin uçak içerisinde korku ve paniğe neden olduğunun belirtildiği iddianamede, Nikar D. tarafından uçağın hareket etmesinin engellendiği kaydedildi.

İddianamede, Nikar D.'nin savcılıktaki ifadesinde “Uçakta rahatsızlandığını, kendisi hakkında çevreden FETÖ'cü gibi sözler duyduğunu, sinirlendiğini, elindeki kitabın Kur'an olduğunu, fotoğraftaki şahsın da kim olduğunu bilmediğini” anlattığına yer verildi.

SAVCILIK: 144 YOLCULU UÇAĞI ALIKOYDU

Savcılık, Nikar D.'nin 144 yolcunun bulunduğu uçağın içerisinde yolcular arasında korku ve paniğe neden olacak ve uçağın kalkmasına engel olacak söylemlerde bulunduğunu kaydetti. Nikar D.'nin uçağı alkoyduğunu belirten savcılık, şüphelinin “hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.