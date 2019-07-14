‘Beni kimse dolandıramaz’ diyen profesör dolandırıldı

Ankara'da, üniversitede öğretim görevlisi, Matematikçiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Akın'ın, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ev telefonu çaldı. Telefondaki kişi, polis olduğunu söyleyerek, kendisini savcının istediğini belirtti ve telefonu başka birine verdi. Bu kişi Akın'a, “Nüfus cüzdanı bilgilerinizle Kuzey Irak, ABD ve Suriye'de çeşitli bankalardan işlem yapılmış” dedi. Dolandırıcı, Akın'a, operasyonun deşifre olmaması için söyleyeceklerini kimseyle paylaşmamasını söyledi. Akın, şüphelinin yönlendirmesiyle aracını sattı ve 99 bin lirayı teslim etti. Profesör, bankadan 20 bin lira daha çekti.

OĞLU FARK ETTİ

Akın, bu parayı da dolandırıcılara teslim edecekken, durumu fark eden oğlu, babasına engel oldu. Şüpheli tutuklandı. Prof. Dr. Akın, “Beni kimse dolandıramaz diyordum, ama başıma geldi. Oğlum sayesinde tuzağı anladım. Şikayetçiyim” dedi. (DHA)