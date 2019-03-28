‘Benim dömeminde FETÖ’cüler sınav kazanamadı’

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından örgüt yöneticiliği iddiasıyla tutuklanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire Başkanı İbrahim Okur ”FETÖ’nün iftiralarına maruz kaldım. Benim mülakat komisyonunda görev aldığı dönemlerde örgüt üyelerinin sınavları kazanma oranları düşüktü. Örgüte karşı mücadele ettim, FETÖ yöneticisi ve üyesi değilim” dedi.

Okur’un yargılanmasına Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edildi. Tanık olarak dinlenen eski HSYK üyesi Nilgün Hacımahmutoğlu ve eski İstanbul Başsavcısı Turan Çolakkadı, Okur'un FETÖ ile irtibatına dair bilgileri olmadığını anlattı. Tanıklardan FETÖ'den tutuklu eski Yargıtay üyesi Mehmet Aydoğdu da, Okur'un örgüt üyesi olduğuna dair bilgisinin bulunmadığını söyledi.

MİT KRİZİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Eski HSYK üyesi Nilgün Hacımahmutoğlu da tanık sıfatıyla alınan ifadesinde, Okur’la aynı dairede görev yaptığını hatırlatarak, Okur'un örgütle bağlantısına ilişkin bilgisinin bulunmadığını, kendisinin, FETÖ mensubu üyelerce ötekileştirildiğini anlattı. 7 Şubat 2012'deki MİT krizi sırasında Okur’un yaşananlara tepki gösterdiğini kaydeden Hacımahmutoğlu, “Okur, MİT Müsteşarının ifadeye çağrılmasının yanlış olduğunu söyledi” dedi.

İstanbul eski Başsavcısı Turan Çolakkadı da, FETÖ’yle ilgili adli konularda Okur’la görüştüklerini, MİT krizi, 17-25 gibi Aralık süreçlerde Okur’la konuştuklarını ifade ederek, Okur’un FETÖ mensubu savcıları destekler mahiyette bir tavrına rastlamadığını söyledi. Yargıtay üyesi Mustafa Sarıçam ise, ifadesinde, “İbrahim Okur’u 2013 sonuna kadar örgüt içinde biliyordum, bu benim kanaatim. Gözleme dayalı bilgim yok” diye konuştu. Tanık beyanlarının ardından Okur’un tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma erteledi.