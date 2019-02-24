‘Benim durumum parti meselesini artık aştı’

Başvurusu İl Seçim Kurulu'na geç yapıldığı için İYİ Parti'den aday olamayan ve Demokrat Parti'den (DP) adaylık başvurusu yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın kaderi haftaya belli olacak. Kocamaz'ın, DP'den aday olup olamayacağı önümüzdeki hafta Yüksek Seçim Kurulu'nda ele alınacak.

4 İTİRAZ YAPILDI

Bu arada dün Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına 4 ayrı itiraz başvurusu yapıldı. Kocamaz ise bu başvurulara sosyal medya hesabından tepki gösterdi ve “Bildiğiniz gibi bir kirli el önümüzü kesmek, halkımızla bağımızı koparmak ve Mersin'e yapacağımız hizmetleri engellemek için oyun üstüne oyun tezgahlıyor. Derdiniz ne? Bizden daha ne istiyorsunuz?” ifadesini kullandı.

Kocamaz, “Mersin'de Cumhur ittifakı tutmadı. Oy oranımız ittifakın çok üzerindeydi” dedi ve SÖZCÜ'nün sorularını şöyle cevaplandırdı:

“Bizim olay çok karışık. Genel merkez adaylık belgesini gönderiyor ama il başkanlığı göndermeyi ihmal ediyor. Onlar, saat 17.25'te dosyayı il seçim kuruluna bırakıp, gidiyorlar. Verdikleri dosya da eksik. Üstelik dosyaya gerçek belgeleri bile koymamışlar. Sadece fotokopiler var. Hazırlık yapmadıkları, amaçlarının başka olduğu belli. Noter onayı, parti onayı olmayan fotokopilerle başvurulmuş.”

‘YETKİ BELGESİ YOK'

“Saat 17.00'ye kadar adaylık başvurusu yapılmadığı anlaşılınca, saat 17.05'te il başkanı görevden alınıyor. Fotokopilerle yapılan başvuruyu yaptıklarında zaten yetkisiz duruma düşüyorlar. Üstelik, başvuru yaparken yetki belgesinin de olmadığı anlaşıldı. Verdikleri evrakların hepsi onaysız olduğu için normalde bunların zaten kabul edilmemesi gerekirdi. Genel merkez bunları birkaç defa arıyor. Ama verilmeyip, beklettikleri anlaşıldı. İçerden öyle bir ihanet var ki bunlar hata olarak kabul edilemez. ”

SUÇ DUYURUSU…

“İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca ve diğer yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Genel merkezimiz tarafından Cumhur İttifakı adayı Hamit Tuna hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Tuna'nın, 1 Aralık'ta, ‘Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'den de aday olamayacak' diye açıklaması var. Durup dururken bu sözler söylenmez.”