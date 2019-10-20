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Benzin döküp kendisini ateşe verdi! Yardımına esnaf koştu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe verdi. Esnaf, su döküp, Volkan Y.'yi alevlerden kurtardı.

22:08 -
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Olay, akşam saatlerinde, Gölcük Merkez Mahallesi’ndeki iş merkezinde meydana geldi. Eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, çakmağı ateşleyip, kendisini ateşe verdi. Volkan Y., alevler içinde kalırken, çevredeki balıkçılar da kovalarla üzerine su döktü.

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TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kıyafetleri yanan ve vücudunun bir kısmında yanıklar oluşan Volkan Y. için sağlık ekibi çağrıldı. İş merkezine gelen sağlık görevlileri, Volkan Y.’yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Volkan Y., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

benzin emekli Kocaeli Sağlık
Son güncelleme: 22:09 20.10.2019
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