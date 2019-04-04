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Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili 2019’da hangi güne denk geliyor?

Üç ayları idrak ettiğimiz bu günlerde kandil günleri merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde kutladığımız kandilin ardından Berat Kandili yaklaşıyor ve müminler tarafından Berat Kandili ne zaman sorusuna cevap aranıyor. İşte adım adım yaklaşan Ramazan ayına dair detaylar ve Berat Kandili ne zamna sorusunun cevabı...

11:01 -
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Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili 2019’da hangi güne denk geliyor?

Berat Kandili yaklaşıyor inananlar kandil tarihini merak ediyor. Müminler Berat Kandilini, Şaban ve Ramazan ayı tarihini merak ediyor. Şaban ayı 6 Nisan’da başlayacak, 11 ayın sultanı Ramazan ayı Berat Kandilinin ardından idrak edilecek. Berat Kandili 19 Nisan’da kutlanacak.  İşte ayrıntılar…

2019 RAMAZAN BAYRAMI VE KURBAN BAYRAMI TARİHİ

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)
05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

Åaban ayÄ± tarihi: Ramazan ayÄ± ne zaman baÅlayacak? Berat Kandili ne zaman?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Şaban ayı ise 6 Nisan'da başlayacak ve 19 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs’da başlayacak.

BERAT KANDİLİ NEDİR? ANLAM VE ÖNEMİ

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Mü’minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabi ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur:”Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim’ buyurur.” (Ibn Mâce)Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildigi gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

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