Bereketli toprağımız Çukurova perişan!

31 Mart seçimleri için Anadolu'yu karış karış gezen CHP'li Umut Oran, bu kez Adana ve Mersin'de yaptığı çalışmaların ardından sorunlar ve çözüm önerilerine dair ‘Çukurova raporu' hazırladı. “Bereketli toprakları 16 yılda çöle döndürdüler” diyen Oran, hazırladığı raporda şu çarpıcı tespitleri yaptı: “Çukurova'da milli ekonominin temeli tarımda, ekonomimizin kalesi olan sanayide büyük çöküş ve umutsuzluk hakim durumda. ABD'deki Kaliforniya Ovası ve İtalya'daki Po Ovası'ndan sonra dünyanın üçüncü büyük ovası olan Çukurova, dünyanın en önemli gıda ambarı olacak potansiyele sahip. Ancak diğer ülkeler kendi çiftçisini özel desteklerle koruyup güçlendirirken, Türkiye'de tarımın yanlış politikalarla çökertilmesi yüzünden çiftçi kan ağlıyor.”

‘PAMUĞA İLGİ YILDAN YILA AZALDI'

“Bir zamanlar ‘beyaz altın' olarak adlandırılan ve tekstilin önemli hammaddelerinden pamukta, Çukurova bölgesi ve Türkiye'nin üretimi geriliyor. Pamukta Hindistan, Çin, ABD, Pakistan, Brezilya ve Özbekistan'ın ardından en fazla üretimi yapan ülke olan Türkiye, bu konumunu giderek yitiriyor. Çukurova'da pamuğa olan ilgi, girdi fiyatlarının fazla olması ve üretim aşamasındaki zorluklar nedeniyle son dönemlerde yerini mısıra bırakmaya başladı. Özellikle Adana'da pamuğa olan ilgi yıldan yıla azalıyor.

Adana ve Mersin'de tarım alanları daraldı

Umut Oran raporunda ‘Üreticinin kan ağladığını' anlattı ve şunları kaydetti: “AKP'nin uyguladığı yanlış politikalarla Türk tarımını bitirmesi ve girdiğimiz ağır ekonomik krizden en büyük darbeyi yiyen bölgelerin başında Çukurova geliyor. Aracılar elinde katlanan fiyatlar nedeniyle büyük şehirlerde tüketici gıda ve tarım ürünlerinde yüksek fiyatlarla karşılaşırken, üretici emeğinin karşılığını alamıyor. Mazot, gübre, ilaç gibi girdilerin maliyetlerindeki aşırı artış, ithal ürünlerle yerli üreticinin cezalandırılması, kentsel yapılaşma gibi nedenlerle tarım alanlarındaki daralmadan bereketli topraklar da nasibini aldı. 2007-2017 döneminde tarım alanları Adana'da yüzde 10.1 ve Mersin'de ise yüzde 6.1 daraldı.”

Mercedes ile traktöre aynı paraya mazot olmaz

‘Çukurova Raporu'nda dikkat çeken diğer tespitler de şunlar: “Çiftçinin traktöründe, biçerdöverinde kullandığı mazotla lüks Mercedes, BMW gibi arabalarda kullanılan mazot fiyatı da aynı. 6 TL 40 kuruşa mazot kullanan çiftçi kimle hangi ülkeyle rekabet edecek? Hükümete acilen çağrıda bulunuyorum motorin üzerinden aldığınız yüzde 60 vergiyi çiftçinin traktörü biçerdöveri için sıfırlayınız. Mazot çiftçi için 3.5 TL olsun. Toplamda 1,3 milyon dekar olan narenciye üretim alanlarının yaklaşık yüzde 90'ı Adana, Mersin, Hatay, Antalya ve Muğla'da. ÜAncak narenciye üreticisi mutsuz… Su, mazot, elektrik, gübre gibi girdilerin maliyetleri çok yüksek, tarım sektörüne verilen destekler ise yetersiz kalıyor.”