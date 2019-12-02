Bergama’da ‘altın madeni’ tartışması

AKP'li Başkan Hakan Koştu yönetimindeki Bergama Belediyesi, Kozak Yaylası'ndaki Kapukaya Köyü'nde açılmak istenen maden ocağı ile ilgili davadan çekildi.

Belediyenin madene karşı açılan tüm davalardan çekildiği ve çevre davalarına bakan belediye avukatlarının sözleşmelerini de yenilemeyeceği öğrenildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Bergama'da, kayyum ile yönetilen Koza Altın Şirketi, Ovacık altın madenindeki cevherin tükenmesi üzerine yakın yerlerde üretim arayışına girdi.

Çam ağaçlarıyla kaplı Kozak Yaylası'nda dört ayrı yer belirleyen şirket, sadece Çukuralan'da üretime başlayabildi.

Kapukaya'da yeni ocak açma girişimine ise Bergama Belediyesi, Bergama Çevre Platformu ve yöre halkı, yörenin su kaynaklarını kirleteceği gerekçesiyle itiraz etti.

Açılan davada mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bunun üzerine firma kararın iptali için dava açtı. 28 Kasım Perşembe günü görülen davada ise Bergama Belediyesi'nin AKP'li yeni yönetimi davadan çekildi.

BİLİM İNSANLARI “UYGUN DEĞİL” DEDİ

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporlarında madenin çevreye vereceği tahribat öne çıkarıldı.

Prof.Dr. Mustafa Bolca (Ziraat Mühendisi), Prof.Dr. Gültekin Tarcan (Jeoloji Mühendisi), Prof.Dr. Gürcan Polat (Arkeolog), Dr. Mehmet Remzi Seyfioğlu (Çevre Mühendisi), Dr. Adem Fahri Pirhan (Biyolog-Flora Uzmanı), Dr.Gürkan Demiröz (Orman Mühendisi) ve Kenan Benlioğlu'dan (Maden Mühendisi) oluşan bilirkişi heyetince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi” olumlu kararının uygun olmadığı ifade edildi. Dava ile ilgili kararın 15 gün içerisinde verileceği öğrenildi.

BİLİMİN VE HALKIN MI YANINDASINIZ! ALTIN MADENİNİN Mİ?

Mahkeme sonrası Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel tarafından belediyenin davalardan çekilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada; “Kapukaya’yı ve Kozak'ı talan etmek isteyen altın madenine dur demek için, içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın hakkını vermek için İzmir'e duruşmaya gittik. Öğrendik ki Bergama Belediyesi Mehmet Gönenç döneminde açılan çevre davalarından resmen çekilmiş. Soruyoruz; Bergama Belediye Başkanı Kozak'ın, Kapukaya’nın ve Bergama’nın belediye başkanı mıi yoksa altın madeninin mi? Sekiz yıldır mahkeme iki kez ‘yürütmeyi durdurmuş', altın madenine hayır demiş, yapılan keşiflerde görev alan bilim insanları oy birliğiyle hayır demiş. Buna rağmen Koza Altın İşletmeleri'nin yanında halka karşı nasıl saf tutarsınız” ifadeleri yer aldı.

BERGAMA’YI UNESCO KÜLTÜR MİRAS LİSTESİNDEN ÇIKARMAK MI İSTİYORSUNUZ

Engel ayrıca, “Kibele kutsal alanı Kapukaya maden sahasına çok yakındır, patlatmalarla zarar görmesi halinde Bergama Unesco Kültür Miras listesinden çıkarılmayla karşı karşıya kalabilir. Bergama'nın üstün evrensel değeri olan Kibele'nin olası zararı bölgenin kültürel peyzajını da yok edecektir. Bergama’nın miras listesine girmekle turizm gelirlerinden beklentisinin arttığı bir dönemde altın madenine destek vererek bu kentin geleceğini karartmayın” dedi.

“HALKIN DEĞİL KAYYUMUN BELEDİYE BAŞKANI”

Bergama Belediyesi'nin eski başkanı CHP’li Mehmet Gönenç, Koştu’ya tepki gösterdi.

Gönenç, “Belediye başkanı seçildiği yerde halkının yaşam kalitesini yükseltmek, suyunu, yeşilini, doğasını ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını korumakla yükümlüdür. Başkanın bu davadan çekilmesini gerektirecek hiçbir objektif ve bilimsel veri yok. Davanın birliirlişi heyeti oybirliği ile önemli bir rapora imza attı. Mahkemeye sunulan raporda, maden faaliyetinin geriye dönülemez ve telafisi olmayan tahribatlara neden olacağı ortaya konuldu. Üstelik bilirkişi heyetinin maden mühendisi üyesi de aynı görüşte. Ne yazık ki mevcut belediye başkanı halkının sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunmamış, tam tersine kayyum yönetiminin çıkarları ve bireysel zenginlik uğrunai buradaki talanın önünü açacak bir karara imza atmıştır. Bu saatten sonra (Hakan Koştu) halkın belediye başkanı değil kayyumun belediye başkanıdır. O veren, vermeyen herkese ihanet etmiştir. Umarım bu kararını tekrar gözden geçirir” dedi.