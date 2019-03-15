Beril Dedeoğlu’na veda

Önceki gün Hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Galatasaray Üniversitesinde tören düzenlendi. Törende konuşmaların yapıldığı sırada bazı katılımcıların ve öğrencilerin gözyaşı döktüğü görüldü.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kaybettiğimiz her ilim insanımız, dünyamızda yeri dolduramaz bir boşluk bırakıyor. Bugün de Beril Dedeoğlu hanımefendinin vefatı vesilesiyle bir aradayız. Beril hocamız aynı zamanda bakan, rektör, YÖK üyesi, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyeliği sıfatlarıyla uzun zamandır birlikte çalıştığım bir mesai arkadaşımdı. Kendisi görev yaptığı her yerde birikimli, üretkenliği, hanımefendiliğiyle sevilen saygı duyulan bir isim olmuştur. Uluslararası ilişkiler alanında yerli ve milli bakış açısı ile yaptığı değerlendirmeler her zaman ufkumuzu açmıştır.

Hocamız hayatı boyunca kitap, makale, konferans, röportaj olarak ortaya koyduğu ürünlerin yanı sıra yetiştirdiği öğrenciler ve üstlendiği görevlerle de daima ülkesine karşı mesuliyetini yerin getirmeye gayret etmişti. Topluma hizmet etme heyecanına ve çabasına bizzat şahit olduğumuz hocamızı genç denebilecek bir yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Halbuki bizim Beril hocamız ile birlikte yapmayı planladığımız daha çok çalışma vardı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin özellikle uluslararası ilişkiler ve güvenlik politikaları ile ilgili kritik bir dönemde geçtiğini vurgulayan Erdoğan, “Eminim kendisinin de zihninde planı hazır olan daha çok çalışması projesi bulunuyordu. İnşallah onun bıraktığı yerden öğrencileri, mesai arkadaşları çalışmalarını devralacak ve nihayete erdireceklerdir. Bilim dünyamızdan kayan bir yıldız olarak gördüğüm hocamıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine, akademi dünyasına ve sevenlerin baş sağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

“ÜLKEMİZİ, MİLLETİMİZ VE ŞAHSIMI HEDEF ALAN KATİLİN TEMSİL ETTİĞİ ANLAYIŞ…”

Yeni Zelanda'da düzenlenen cami saldırısına da değinen Erdoğan, “Yeni Zelanda’da Cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum” dedi. Erdoğan, “Dünya’da uzunca bir süredir yükselişi seyreden ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı bu saldırıyla bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır. Saldırının uzun bir planlamanın ve motivasyonun sonucu olduğu dolayısıyla fevri bir davranış denilerek geçiştirilemeyeceği bellidir. Ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlayışın, batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır” dedi.

“SÜRATLE TEDBİR ALAMAYA DAVET EDİYORUZ”

Erdoğan konuyla ilgili konuşmasına şöyle devam etti; “Kaldı ki ülkemi dahi Anadolu ve Batı olarak ayırmak suretiyle orada da kendine has değerlendirmeleri yapan ortada gerçekten bir terörist bir katil var. Şayet derhal önlem alınmazsa bu kötü gidişin ürünü felaket haberlerine yenilerinin eklenmesi kaçınılmazdır. Tüm dünyayı özellikle de batı ülkelerini insanlığın tamamını tehdit eden bu tehlikeli gidişe karşı süratle tedbir alamaya davet ediyoruz. Yeni Zelanda’daki saldırıda hayatlarını kaybeden masum kardeşlerimize şahsım ve milletim adına Allah’tan rahmet diliyorum. Sadece bu konuyu bile uzun uzadıya değerlendirme ihtiyacı hissedeceğimiz Beril hocamızı bir kez daha tazimle yad ediyorum”

Önceki gün hayatını kaybeden Prof. Dr. Dedeoğlu için Galatasaray Üniversitesi’nde tören düzenlendi