Berkin Elvan davasında dosyanın yüzde 90’ı bitti

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan 15. duruşması görülen davaya Berkin Elvan’ın annesi, babası ve ailenin avukatları katıldı. Sanık polis Fatih D., de duruşmaya SEGBİS’le bağlandı. Duruşmada olaya ilişkin görüntülerin izlendiği esnada anne Gülsüm Elvan duruşma salonundan çıktı.

MAHKEME BAŞKANI: DOSYA YÜZDE 90 BİTTİ

Mahkeme başkanı, ZET ile (biber gazı kapsülü silahı) atış yapılan noktaları ve Elvan’ın vurulma noktasının tespit edilmesi ile sanık polisin atışla ilgili “kusur oranının” belirlenmesi için İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığı'ndan istenen raporun geldiğini, ancak raporun mahkemenin istediği açıklıkta olmadığı bu nedenle de yeniden rapor düzenlemesi için dosyayı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderdiğini açıkladı.

Mahkeme başkanı, “Dosya yüzde 80-90 bitmiş durumda. Davanın bir an evvel bitmesi için elimizden geleni yaptık. Dosyada hatta ilk başta bir keşif yapılmadı. Biz mahkeme olarak yaptık. Hatta Ancak eksik bir husus kalmasın istiyoruz. Bu nedenle dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdik. Oradan gelecek sonuca göre tarafların esasa ilişkin beyanlarını alacağız ve dosyayı mütalaasını hazırlaması için savcıya göndereceğiz.” dedi.

MEVCUT GÖRÜNTÜLERLE TESPİT ORANI YETERSİZ

İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığı'nca hazırlanan raporda, “Yapılan mukayese ve test atışlarına göre kolu dirseğinden beyaz sargı ile sarılı sanık olduğu iddia edilen ve ZET kullanan kolluk görevlisinin kasıtlı olarak vurmak istediği bir hedefe nişan alarak atış yapsa dahi isabet ettirme olasılığının düşük olduğu, olay anındaki görüntülerde gösterici grubun ve bölgenin net olarak görülmediği, atış yapanın gaz fişeğini gösterici grubun sağına, soluna, önüne veya arkasına doğru atıp atmadığı, doğrudan göstericileri hedef alacak şekilde nişan alıp almadığı, nişan almışsa bile nereye nişan aldığı, bu hususu sadece kendisinin bildiği, dosya kapsamında bununla ilgili beyanının bulunmadığı, mevcut görüntü kayıtlarının net olmadığından dolayı kusur oranını tespiti konusunda yetersiz kalındığı” belirtildi.

RAPOR GELİRSE SAVCIDAN MÜTALAA İSTENECEK

Mahkeme heyeti, kolu dirseğinden beyaz sargı ile sarılı sanık olduğu iddia edilen ZET tüfeği kullanan kolluk görevlisinin talimatlara, yasal mevzuata uygun hareket edip etmediğinin, olayda kusuru olup olmadığının, Berkin Elvan'ın olayda herhangi bir kusurunun bulunup bulunmadığının ayrıntılı ve gerekçeli kusur oranları da belirtilmek suretiyle rapor düzenlenmesi içi Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporun beklenmesine karar verdi.

Adli Tıp Kurumu raporunun gelmesi ve tarafların beyanlarını dosyaya sunmasının ardından davaya ilişkin görüşünü hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.