Berkin Elvan’ın anne ve babasına açılan slogan soruşturmasına takipsizlik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ve Eski CHP Milletvekilli Kadir Görkem Öğüt hakkında, Can Dündar ve Erdem Gül davası sonrası adliyede slogan attıkları gerekçesiyle, ‘2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlamasıyla soruşturma açmıştı.

Soruşturma kapsamında ifade veren Sami Elvan, “Kamuya açık bir duruşmaydı. Duruşma sonrasında dışarıya çıktık. O sırada milletvekilleri açıklamalarda bulunuyordu. Biz de onların yanında bulunduk. Ama bugüne kadar ne ben ne de eşim bahsedilen sloganları atmadık” dedi.

Alper Taş da, duruşma sonrası yapılan açıklamada yer aldığını belirterek; “Kaldı ki, şiddet içermeyen barışçıl bir şekilde düzenlenen basın açıklamalarının, eylemlerinin suç olmadığını düşündüğüm gibi tam tersi olarak tüm vatandaşlar için anayasal bir haktır” ifadesinde bulundu.

Eski CHP Milletvekili Kadir Görkem Öğüt de, basın açıklamasında yer aldığını ancak bahsedilen sloganları atmadığını belirterek suçlamayı reddetiğini ifade etti.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, atılı suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Takipsizlik kararında, “Şüphelilerin grup içerisinde bulundukları ancak sloganları yüksek sesle bağırdıklarına dair bir tespit yapılamadığının anlaşıldığı, ayrıca gruba yönelik herhangi bir polis müdahalesinin bulunmadığı, herhangi bir uyarının yapılmadan grubun adliye önünde açıklama yaptıktan sonra kendiliğinden dağıldıkları anlaşılmıştır” denildi.