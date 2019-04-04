Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, göreve başladı

31 Mart'ta seçim sonuçlarının yankıları sürerken, sonuçları kesinleşen il ve ilçelerde ise devir teslim heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş'taki seçimlerde geçerli olayların yüzde 76.06'sını alan CHP'li Rıza Akpolat Beşiktaş Belediyesi'nde düzenlenen törenle görevine başladı. Beşiktaş Belediyesi Başkanvekili Tahir Doğaç, Gençlik kollarından gelen bir arkadaşıma emaneti teslim etmekten gururluyum” diyerek makamı Rıza Akpolat'a devretti.

“ŞİMDİ VAATLERİ YERİNE GETİRME ZAMANI”

Törene katılan çok sayıda partili ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine hitap eden Akpolat, “Hayatım boyunca hep siyasetin içinde oldum. Yaptığım bütün çalışmalarda hep Beşiktaş'ın önemini vurguladım. İki kıtanın birleştiği yerdeyiz. Biz Beşiktaş'ı Avrupa'da konuşulur bir ilçe haline getireceğiz. Beşiktaş'ı sosyal demokrasinin evrensel ilkeleri ile yöneteceğiz. Şimdi seçim boyunca yaptığımız vaatleri yerine getirme zamanıdır” dedi.

“ŞEFFAF BİR YÖNETİM OLACAĞIZ”

Beşiktaş Belediyesi'nin çok zor zamanlardan geçtiğini belirten Akpolat, “Bilindiği üzere Beşiktaş Belediye Başkanı görevden alındı. Beşiktaş merkezi yönetim tarafından hep üvey evlat muamelesi gördü. Biz bu duruma son vereceğiz. Kuracağımız kent konseyi ile halkı yönetime dahil edeceğiz. Şeffaf bir yönetim olacağız. Beşiktaş halkı vergilerinin nereye gittiğini bilecek. Halkımız belediyemizden mutlu bir şekilde ayrılacak. Bunu çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

2014'te Beşiktaş Belediye Başkanı seçilen Murat Hazinedar, İçişleri Bakanlığı 2018 yılında görevden almıştı. Bakanlık daha sonra Belediye başkan yardımcısı Rifat Örnek, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı da açığa almıştı. Yine Hazinedar göreve geldiğinden beri özel kalem müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç son olarak bulunduğu Dış İlişkiler Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılmıştı. O tarihten beri Belediye başkanlığına Tahir Doğaç vekalet ediyordu. Murat Hazinedar, CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.