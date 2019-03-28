Beşiktaş benim dünyam ve sevdam

ADAYLAR ANLATIYOR

– İYİ Parti'ye geçişiniz ve adaylığınız nasıl gelişti?

2014 yılında yerel seçimde CHP'den Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi oldum. Ardından belediyede yaşanan olumsuzluklar yüzünden istifa ettim. CHP'nin 6 okununun hepsine dün de sadıktım yarın da sadık olacağım. Meral Akşener ben Kocaeli Emniyet Müdürü'yken bizim milletvekilimizdi. O zamandan beri tanırım. Bir teklif gelince katıldım.

– Beşiktaş neden tartışılıyor?

Ben Beşiktaş'ta emniyet amirliği de yaptım. Buradaki sıkıntı adayaların Beşiktaş halkından olmamasından kaynaklanıyor. Beşiktalılar kendinden olmayanı benimsemiyor. Güvenemiyor. Ben eşimle Beşiktaş'ta tanıştım burada evlendim. Üç çocuğum Beşiktaş'ta dünyaya gelip büyüdülür. Burada beni tanımayan semt sakini yoktur. Ben Beşiktaş'ın ağabeyiyim. Beşiktaş' taki kediler bile beni tanır. Dışarıda Affan abi nasılsın diye yanıma gelirler.

– Beşiktaş'taki sorunlar neler?

Otopark ve vale mafyası. İkincisi borçları.

– Ne kadar borç var?

Bir rivayete göre 500 milyon. Bir ritaveyete göre 700. Beşiktaş'ımızda yaşayan Dr. Can Pamir'i buldum. ODTÜ mezunu akademisyen. Bu borçlar için çalışıyor.

– CHP'nin kalelerinden biri Beşiktaş şansınız var mı?

Bu seçim CHP ile İYİ Parti arasında geçecek. Nereye gitsek “Büyükşehirde İmamoğlu ilçede sen” diyorlar. Beşiktaş öyle bir ilçe ki burada ANAP adayı da kazandı yani kimse ilçemizi çantada keklik görmesin.

BEŞİKTAŞ BUNU HAK ETMİYOR

– Ekibinizde kimler var?

Listemde akademisyenler, iş adamı, engelli ve sanatçı da var. İlk kez bizim listemizin yüzde 30'u üniversite öğrencileri. Çoğu siyaset bilimi okuyor. Gençlere önem veriyorum çünkü Atamız ülkenin geleceğini gençlere emanet etti. Bunu vasiyet olarak aldım. Harika bir ekip kurduk. Ben Beşiktaş'ımıza nasıl hizmet ederim diye düşünüyorum çünkü belediye hizmet işidir. Halka hizmet için varız. Partim bana emretmeyecek, denetleyecek.

– Hayal ettiğiniz Beşiktaş?

Beşiktaş benim aşkım. Ne semtinden ne kulübünden ayrı yaşayabilirim. Beşiktaş benim dünyam. Süleyman Seba ‘Beşiktaşımızı üzmesinler' demişti. Ben de aynısını ilçem için söylüyorun. Çok üzdüler Beşiktaşı. Şahibe altına girdi yıprandı. Beşiktaş'ı eski günlerine kavuşturacağım hayalim bu. Şeffaf bir belediye olacak. Bunu haketmiyor Beşiktaş.

GENÇLERE SÖZ VERDİM

– Projeleriniz neler?

Beşiktaş'ta yaşlı nüfusumuz çok. Bir araştırma yaptık. Alzaymır hastalığı çok yaygın. Beşiktaş İlçesi'ne bir Gündüz Yaşam Evini kurmaya karar verdim. İlçemizde 9 üniversite kampüsü var. Bu öğrenciler derslerini kafelerde gürültüler içinde çalışıyorlar. İlk projeden bir tanesi merkezi bir yerde 7 gün 24 saat açık olacak bir alan kuracağız. Öğrenci kartını gösteren içeri girecek. Parklarda ücretsiz internet dönemi başlayacak. Asansör tipi otopark sistemini getireceğiz. Ada bazında otopark sistemi de planladık.