Beşiktaş Ortaköy’de bir erkeğin cansız bedeni bulundu

Olay saat 03:30 sularında Beşiktaş Ortaköy Mahallesi, Varnalı Sokak 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, ihbarda bulundu. Bunun üzerine sokağa sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk belirlemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri de üzerinde yaptığı kontrolde, cesedin 34 yaşındaki Volkan E'ye ait olduğunu tespit etti.

Daha sonra olay yeri inceleme polis ekipleri, ceset üzerinde inceleme delil çalışması yaptı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, Volkan E'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlaması sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durduğu bildirildi. Yapılan incelemenin ardından Volkan E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. İHA