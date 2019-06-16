Beşiktaş’ta, Arnavutköy şenliği coşkusu!

Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği'nce geleneksel olarak düzenlenen Arnavutköy Şenliği'nin 20.si Ömer Yılmaz Güven Parkı'nda gerçekleşti. El sanatları sergilerinin, konser ve dans gösterilerinin yapıldığı şenliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Şenliğe katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat stantları tek tek ziyaret ederek, vatandaşlar da sohbet etti.

“BEŞİKTAŞ'I KENT ANAYASASINA GÖRE YÖNETECEĞİZ”

Şenlikte bir konuşma yapan Başkan Akpolat, Babalar Günü'nü kutlayarak sözlerine başladı. Akpolat şöyle konuştu; “Beşiktaş çok önemli bir kent, burayı hak ettiği gibi yönetmemiz gerekiyor. Arnavutköy'ün bir mahalle kültürü var, bir kent kültürü var. Burada çok ciddi bir mücadele veriliyor ve burayı tarihi dokuya uygun olarak yönetmek gerekiyor. Dünyada haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı koyan toplumlar hep örgütlü toplumlardır. Biz her şeyin çok güzel olacağına inancımız ile İstanbul'u, Beşiktaş'ı kent anayasasına göre yöneteceğiz. Bu kent anayasasının içerisinde o tarihi dokuyu korumak var işin özünde. Bugün burada Arnavutköy Şenliği var ve burada çok keyifli zamanlar geçiriyoruz. Bu zamanların devam etmesini istiyoruz. Beşiktaş'ta çok önemli projelerimiz var onları hayata geçireceğiz. Festival merkezi, Gastronomi merkezi projelerimiz var ve bu şekilde Beşiktaş'ı konuşulur bir yer haline getireceğiz''

Başkan Akpolat şenlikte gelenekselleşen ‘İstanbul Özlemleri' anı panosundaki alana “16 Milyon İstanbullunun Huzur İçinde Yaşadığı Yeşil Bir İstanbul Diliyorum” notunu düştü.