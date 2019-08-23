Beşiktaş’ta denize giren bir kişi kayboldu

Bu gece saat 02:00 sıralarında Beşiktaş İskelesinde iddiaya göre alkol alıp sohbet eden 3 arkadaştan ikisi yüzmek için denize girdi. İki arkadaş bir süre yüzdükten sonra ismi öğrenilemeyen şahıs, arkadaşı Bayram Demir'in kaybolduğunu belirterek bağırmaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar, şahsın ‘şaka yaptığını' zannederek ciddiye almadı. Ancak kıyıya gelen şahıs arkadaşın kaybolduğunu söyleyince, çevrede oturan vatandaşlardan bazıları denize atlayarak Demir'i kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik arama çalışmaları sonuçsuz kalınca, vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kaybolan Demir'in kurtarılması için Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlatırken denizden çıkarılan ve ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşı fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4 SAAT SONRA CESEDİ BULUNDU

Yaklaşık 4 saat sonra Deniz Polisi, Demir'in cesedini kıyıya yakın bir yerde buldu. Daha sonra olay yerine çağrılan dalgıçların yardımıyla Bayram Demir'in cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarılarak İstanbul Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Öte yandan olayı haber alıp iskeleye gelen Bayram Demir'in arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi de arkadaşının cansız bedenini suyun altında görünce fenalık geçirerek yere yığıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Olayın görgü tanıkları yaşananları anlatırken, 2 kişinin denize girdiğini, bir kişinin sudan çıktığını ancak diğerinin çıkamadığını söyledi. Görgü tanığı İsmail Yüce, “Biz burada oturuyorduk. 2 kişi denize girdi. Biri boğuluyordu. ‘Boğuluyorum’ falan dedi. Arkadaşı gitti kurtarmaya. Kurtaramadı geri döndü. O ara ben atladım. Ben gidene kadar battı içeri. Su da karanlık gözükmüyor. Biraz daldım bulamadım. Battı gitti yani” dedi.

Burak Deniz Akyol ise, “Bankta arkadaşlarla oturuyorduk. İki kişi denize atladı. Normal açıldılar. Dönerken biri hızlı ilerledi. Diğeri kulaç atmaya çalıştı. Arkadaşı döndü onu kurtarmaya çalıştı. Alamadı çocuk dibe battı” ifadelerini kullandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Demir’i arama çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL-İHA