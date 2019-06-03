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Beşiktaş’ta metruk bir binanın çökme tehlikesi

İstanbul Beşiktaş’ta metruk bir binanın çökme tehlikesi nedeniyle ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı.

23:57 -
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Olay, saat 22.40 sularında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Asariye Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar cadde üzerinde bulunan metruk bir binanın çökme tehlikesi olduğu gerekçesiyle durumu yetkililere bildirdi.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ’TA METRUK BİR BİNANIN ÇÖKME TEHLİKESİ NEDENİYLE EKİPLER, HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMAMASI İÇİN CADDEYİ ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATARAK ÖNLEM ALDI. FOTOĞRAFLAR:İHA

Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada yaptıkları incelemenin ardından polis ve Beşiktaş Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı.

FOTOĞRAFLAR:İHA

Binayla ilgili son durumu ise ekiplerin yapacakları incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

İHA

Son güncelleme: android-time 00:26 04.06.2019
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