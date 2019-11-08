Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Beşiktaş’ta otobüs durağa böyle daldı!

3 Kasım'da Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü durağa dalmış 1 kişinin ölümü 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Korkunç kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

23:15 -
Haberler Gündem

Beşiktaş’ta, 3 Kasım’da Özel Halk Otobüsü durağa dalarak 1 kişinin ölümü 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Kazanın ardından şoför Necdet Karakuş, elinde bıçakla otobüsten inip duraktaki bir kişiyi bıçaklayarak denize atlamış ve ardından gözaltına alınmıştı.

İLGİLİ HABERBeşiktaş'ta dehşet saçan şoför konuştu: Bir gece önce uyuşturucu kullandımBeşiktaş'ta dehşet saçan şoför konuştu: Bir gece önce uyuşturucu kullandım

İfadesinde olay öncesi uyuşturucu kullandığını da itiraf ettiği öğrenilen Necdet K. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde halk otobüsünün oldukça süratli olduğu, şoförün çok geç frene bastığı görülüyor. DHA

Beşiktaş istanbul kaza uyuşturucu
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more