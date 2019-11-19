Beşiktaş’ta özel halk otobüsü turistlere çarptı!

Beşiktaş'ta 3 Kasım tarihinde yaşanan olayda Necdet K., idaresindeki özel halk otobüsü Bahçeşehir Üniversite durağına dalmıştı. Kazada 1 kişi ölmüş, 12 kişi de yaralanmıştı. Benzer bir kaza da geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 22.25 sıralarında Kuruçeşme'de yaşandı. Bebek istikametine 34 BBF 120 plakalı özel halk otobüsüyle seyir halinde olan sürücü Ali Kamil Börekçioğlu Muallim Naci Caddesi üzerinde ilerlemeye başladı.

YOLUN ORTASINDA BEKLEMEYE BAŞLADILAR

Sürücü caddede gittiği esnada kaldırımdan yürüyen Suriye uyruklu Ramı Abdo ve Hollanda asıllı Dima Al Dabous çifti, yolun karşısına geçmek istedi. İlk şeridi geçen turistler yolun ortasına diğer şeridi geçmek için beklemeye başladı. Ancak o esnada sürücü Börekçioğlu, ortada karşıya geçmeyi bekleyen turistlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan turistler birkaç metre ileriye savrularak yaralandı. Yürekleri ağızlara getiren kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

TURİSTLER NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı turistleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı turistlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)