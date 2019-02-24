”Beşiktaş’ta yaşlılarımız üreterek oyunda kalacak”

“Yaşlılarımızın sağlıklı ve mutlu bireyler olmasının yolu üretkenlikten geçiyor” diyen Akpolat, Beşiktaş'ta ‘Sen yaşlısın, geç kenarda otur' devrini kapatacaklarını söyledi ve şunları söyledi;

“Onların eve kapandığını, hayattan soyutlandığını görüyoruz. Buna göz yummayacağız. Emeklilerimizi, yaşlılarımızı eve kapanmaya, hareketsizliğe ve hatta Demans'a,

Alzheimer'a asla mahkum bırakmayacağız. Özellikle ekonomik şartlardan dolayı evlerine hapsolmuş emeklilerimizi yeniden hayata ve kentimize kazandıracağız.

Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Koruyucu hekimlik felsefesini benimseyen bir belediye olacağız ve hastalıklar ortaya çıkmadan onları önleyebilmek

için yaşlılarımızın işitme ve göz tarama testlerini asla aksatmayacağız.”

Demans ve Alzheimer hastalıklarıyla mücadelenin üretmekten geçtiğini söyleyen Akpolat, ileri yaşta üretkenliğe odaklanan projesini ise şöyle özetledi:

“Hedefimiz çok net: İleri Yaşta Üretkenlik ve Aktif Yaş Alma. Beşiktaş'ın farklı noktalarında ‘İleri Yaşta Üretkenlik Merkezleri' açacağız.

Bu merkezler yoluyla emeklilerimizi hem zihinsel hem de fiziksel olarak aktif hayatta tutacağız. Üretecekler ve hayatın içinde kalacaklar.

Onların ilgi alanlarına göre sanattan spora çok çeşitli kurslar, aktiviteler ve etkinlikler düzenleyerek yaşlılarımızın üreterek hayata tutunmalarını sağlayacağız.”

Yaşlılar için sürdürülebilir zihinsel ve fiziksel sağlığın önemine vurgu yapan Akpolat, bunun yolunun kentteki yeşil alanları çoğaltmaktan geçtiği belirtti.