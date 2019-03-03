Beyin cerrahına pasaport yasağı

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “Bir bilim insanının yurt dışına çıkışı neden yasaklanmıştır ?'' diye sordu. Şevkin'e yazılı cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Öktem'e 667 sayılı OHAL kararnamesi uyarınca yasak konulduğunu açıkladı.

Adana Tabip Odası Eski Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, İtalya’da yapılan bilimsel bir kongreye katılmak için havaalanına gittiğinde pasaportuna el konuldu. Hakkında bir dava bulunmamasına rağmen yurt dışına çıkamadı. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Öktem'in durumunu TBMM gündemine getirdi. Şevkin, “Ökten Adana'da kültür ve sanat dünyasına sunduğu katkılarla da bilinen bir şahsiyettir. Bir bilim insanının yurt dışına çıkışı neden yasaklanmıştır?” diye sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şevkin'in önergesine verdiği yanıtta, Öktem'e 667 sayılı OHAL kararnamesi uyarınca yasak konulduğunu açıkladı. Bu kararnamede “Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya irtibatı nedeniyle haklarında işlem yapılan ya da suç soruşturması yürütülenlerin pasaportları iptal edilir” deniliyor. Bakan Soylu önceki gün yaptığı açıklamada ise, 15 Temmuz’dan sonra KHK ile yurt dışı yasağı getirilenlerden toplam 212 bin 541’i hakkındaki tahdidin, yapılan incelemeler sonucu kaldırıldığını açıklamıştı.