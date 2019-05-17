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Beykoz’da faciadan dönüldü

İstanbul'un Beykoz ilçesinde iki katlı binanın birinci katında doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı ve yaralanma olmazken binadaki balkon duvarı yıkıldı.

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Olay, saat 22.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın birinci katında doğalgaz sıkışmasından ötürü patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

İHA

Ekipler apartman içerisinde ve çevresinde çalışmalara başladı. Patlama esnasında bina içerisinde bulunanların teravih namazında olmaları büyük bir faciayı önlerken, binadaki balkon duvarı yıkıldı.

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Yer yer çatlakların oluştuğu bina itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada yaşayanların bazıları büyük korku yaşadı. AJANSLAR

Son güncelleme: android-time 04:54 17.05.2019
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