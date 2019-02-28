Tuzla’da koku soruşturması: Tamamen şans eseri

İstanbul Tuzla'da dün sabah saatlerinde kaynağı henüz belirlenemeyen ağır bir kokunun etkili olması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “çevreyi kasten kirletmek” suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

SAVCILIK ‘OLAY YERİNDEN ALINAN MADDELERE EL KONULSUN' DEDİ

Soruşturma kapsamında savcılık, olay yerinden alınan ‘5 adet kimyasal svap, 1 adet kimyasal katı-sıvı madde ve 2 adet sıvı numunesine' el konulmasını talep etti. Bu materyaller üzerinde insanların, hayvanların ve bitkilerin yaşamsal faaliyetleri açısından tehlike oluşturup oluşturmadığı, tehlike arz ediyorsa bunun etkisinin tespiti için incelenmesi yönünde izin verilmesi, bu konuda Adli Tıp Kurumu'nun yetkilendirilmesine karar verilmesini istedi.

NUMUNELER ADLİ TIP'A GÖNDERİLECEK

Savcılığın talebinin kabulüne karar veren Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği olay yerinden alınan numunelerin Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmesine karar verdi.

‘ŞANS ESERİ BU OLAYLA İLİŞKİLENDİRİLDİM'

Atık su nakliyatı yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A., Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadede, vidanjörün kendisine ait olduğunu belirterek, “Benim kimyasal atıkla herhangi bir ilgim yoktur. Tamamen şans eseri bu olayla ilişkilendirildim. Normalde yaptığım işi yaptım, oradan ofisime geçtim. Aldığımız atıkları geri dönüşüm tesisleri ya da arıtım tesislerine götürürüz. Bunun dışında atığı başkaca herhangi bir yere dökmem mümkün değildir. Çünkü evraklı olan atığı bizim kesinlikle arıtmaya götürmemiz gerekmektedir” diyerek suçsuz olduğunu söyledi.

Şüpheli C.A. hakkında haftada bir gün imza atmak, yurt dışına çıkış yasağı ve 20 bin lira güvence bedeli ödemesi şartıyla adli kontrol hükümleri uygulandı.