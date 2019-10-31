Son dakika… Beykoz ve Sarıyer’de yollar göle döndü!

İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından Beykoz’da sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle Tokatköy Mahallesi Akbaba Caddesi, sular altında kaldı. Araçlar göle dönen caddede ilerlemekte zorluk yaşadı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yağmura yakalan bir kişi ise ayakkabılarını çıkararak yürüdü.

SARIYER’DE TÜNELİ SU BASTI

Sarıyer’de yağışlar nedeniyle dere taştı, bir tüneli bu bastı. Araçlar sele dönüşen yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL (DHA)