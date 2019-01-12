Beykoz’daki infazın arkasından uyuşturucu anlaşmazlığı çıktı

İstanbul Beykoz’da cesedi yol kenarından bulunan Ali İsmet Vural (32) cinayetinin sırrı çözüldü. Ensesinden vurulan Vural’ın uyuşturucu satışından kaynaklanan anlaşmazlık sebebiyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis, uyuşturucu çetesi tarafından işlendiği anlaşılan cinayeti, Vural’ın cebindeki bir yakıt fişinden yola çıkarak aydınlattı. Yedi şüpheli yakalandı.

Polisi harekete geçiren olay geçtiğimiz perşembe günü meydana geldi. Beykoz, Baklacı Mahallesi, Çeçenistan Caddesi'nde yol kenarında hareketsiz olarak yatan bir kişiyi gören temizlik işçisi polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler yerde yatan kişinin tabancayla ensesinden vurularak infaz edildiğini belirledi. Öldürülen kişinin Ali İsmet Vural olduğu tespit edildi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen çalışma başlattı.

PLAKA BELİRLENDİ

Ceset üzerinde yapılan incelemede Vural'ın pantolonunda bir yakıt fişi bulan dedektifler, benzin alınan istasyona ulaştı. Plakası belirlenen aracın yakıt aldığı saatteki kameralar incelendi. Ali İsmet Vural'ın yanında 3 kişi olduğu anlaşıldı. Polis aracın kiralık olduğunu da tespit etti. Kiralama firmasına giden ekipler, otomobilin V.A. adlı kişi adına alındığını belirledi. V.A. araç değişimi bahanesiyle kiralama firmasına çağırıldı. Polis V.A. ve yanındaki 2 kişiyi gözaltına aldı.

KAN İZİNE ULAŞILDI

Polisin ifadesine başvurduğu V.A., Ali İsmet Vural'ı Ümraniye'den bir pansiyondan alarak Ü.Ü.'ye teslim ettiğini söyledi. Ekipler Ü.Ü.'yü gözaltına alırken, şüphelinin geçtiğimiz hafta kiraladığı bir otomobil de incelemeye alındı. Detaymı incelemelerde araçta kan bulgularına ulaşıldı. Araç kiralama şirketine de giden ekipler, aracın GPS kaydını inceledi. Otomobilin, cesedin bulunduğu caddeden geçtiği ve bir süre bekleme yaptığı tespit edildi.

TETİKÇİ TUTTU

Ü.Ü.'nün cinayetle bağını belirleyen Beykoz Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin ifadesine başvurdu. Ü.Ü.'nün sorgusunda, Ali İsmet Vural ile aralarında uyuşturucu satışından dolayı anlaşmazlık yaşandığını söylediği öne sürüldü. İddiaya göre, Ü.Ü. Vural’ı öldürmek için 2 bin liraya tetikçi tuttu. Daha sonra Ü.Ü., tetikçi İ.D. ve iki adamıyla araca bindi. Ali İsmet Vural'ı da otomobile bindiren şüpheliler cineyeti işledikten sonra cesedi atarak kaçtı. Beykoz Asayiş Büro ekipleri, azmettirici olduğu öne sürülen Ü.Ü.'nün ifadesinin ardından tetikçi İ.D. ve araçtaki 3 şüpheliyi de yakaladı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Polisin gözaltına aldığı 7 şüphelinin de emniyette ifadesi alındı. Şüphelilerden O.D.’nin uyuşturucudan 2 suç kaydı, V.A.’nın 3 uyuşturucu kullanma, taksirle yaralama, görev yaptırmamak için direnme, B.K.’nın kasten yaralamadan, Ü.Ü.’nün uyuşturucu kullanma, 2 dolandırıcılık, 2 görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme ve uyuşturucu ticaretinden, firari F.H.’nin uyuşturucu kullanma, İ.D.’nin üç hırsızlık, 6 uyuşturucu kullanma, gasp ve uyuşturucu ticaretinden kayıtları olduğu belirlendi. Gözaltındaki şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.