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Beyoğlu’nda dehşet… Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

Dolapdere'de bulunan vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist kadının yanına yaklaşan yabancı uyruklu bir gaspçı kendine para vermeyen kadına inşaat demiri ile saldırdı. Saldırgan çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilirken yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

12:04 -
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Beyoğlu’nda dehşet… Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

İstanbul Beyoğlu Dolapdere’de bulunan vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist kadının yanına yaklaşan yabancı uyruklu bir erkek, kadından para istedi. Kadın parayı vermek istemeyince saldırgan yanında getirdiği inşaat demirini 4-5 kere kadına sapladı.

İnşaat demiriyle kadın turiste saldıran zanlı çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi. Foto: DHA

Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırganı çevredeki vatandaşlar döverek etkisiz hale getirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Polisin gözaltına aldığı saldırgan da ambulansla hastaneye götürüldü. Saat 10.15’te meydana gelen olay sonrası çevredeki vatandaşlar saldırgana tepki gösterdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)

Son güncelleme: 12:06 12.11.2019
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