Beyoğlu’nda Filistinli Suriyeliyi bıçakladı

Beyoğlu'nda yaşayan Suriyeli Yazan Altourkmana 29 Kasım günü sabah 07.00 sıralarında işe giderken, Filistinli Islam Amer tarafından önü kesildi. Islam Amer bıçakla tehdit ettiği Suriyelinin telefonunu istedi. Telefonunu vermek istemeyen Altourkmana direnince, Amer tarafından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine Filistinli şüpheli kaçarken, kolundan ve karnından bıçaklanan Suriyeli ise hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Gasp Büro Amirliği çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemelerin ardından Islam Amer'in yaşadığı adresi belirleyen polis alan çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu Filistinli şüpheli evinin yakınlarında gözaltına alındı. Suriyeli Yazan Altourkmana'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, adliyeye sevk edilen Islam Amer tutuklandı.