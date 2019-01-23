Beyoğlu’nda mafya operasyonu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında düzenlediği operasyonda, bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili Abdulgani Güner ve 5 adamını gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GASP OLAYLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Cengiz İmren'in 2006 yılında vurulmasıyla gündeme gelen Abdulgani Güner, Beyoğlu'nda yaşanan birçok yaralama ve gasp olayıyla gündeme gelmişti. Cengiz İmren, Güner'in yeğeni Davut Güner tarafından dizinden vurulmuştu. Saldırının Cengiz İmren'in Fırat Delibaş'ın adamı olduğu gerekçesiyle gerçekleştirildiği iddia edilmişti. Bir dönem suç örgütü elebaşı Fırat Delibaş'la ortak hareket eden daha sonra ise hasım olduğu iddia edilen Güner ve adamlarına yönelik 2002'de de operasyon düzenlenmişti. O dönem düzenlenen baskında 110 şüpheli gözaltına alınmış 180 silah ele geçirilmişti.