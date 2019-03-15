Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Beyoğlu’nda nefes kesen operasyon!

Beyoğlu'nda, kentsel dönüşüm nedeniyle terk edilmiş binalara yönelik yapılan narkotik operasyonunda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler, çorap içine ve kuruyemiş poşetine saklanmış olarak bulundu. 2 kişinin gözaltına alındığı hareketli operasyon kameraya yansıdı.

17:52 -
Haberler Gündem

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotimler, İstiklal Mahallesi’nde kentsel dönüşüm yapılacağı için boşaltılan binalarda uyuşturucu madde gizlendiği ihbarı üzerine baskın düzenledi.

İLGİLİ HABERFuhuş operasyonunda 19 gözaltı!Fuhuş operasyonunda 19 gözaltı!

ÇORAP İÇİNE VE KURUYEMİŞ POŞETİNE SAKLANMIŞ

Polis, metruk binaların içinde ve çatılarda arama yaptı. ‘Gold’ adlı narkotik polis köpeğinin de katıldığı aramalar sonucunda, metruk bir binada, çorap içine ve kuruyemiş poşetine saklanmış uyuşturucu madde bulundu.

Baskın sırasında, metruk binaların çevresinde dolaşan 2 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 17:58 15.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more