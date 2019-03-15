Beyoğlu’nda nefes kesen operasyon!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotimler, İstiklal Mahallesi’nde kentsel dönüşüm yapılacağı için boşaltılan binalarda uyuşturucu madde gizlendiği ihbarı üzerine baskın düzenledi.

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ÇORAP İÇİNE VE KURUYEMİŞ POŞETİNE SAKLANMIŞ

Polis, metruk binaların içinde ve çatılarda arama yaptı. ‘Gold’ adlı narkotik polis köpeğinin de katıldığı aramalar sonucunda, metruk bir binada, çorap içine ve kuruyemiş poşetine saklanmış uyuşturucu madde bulundu.

Baskın sırasında, metruk binaların çevresinde dolaşan 2 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. DHA