Beyoğlu’nda üzücü olay! Gözyaşları içinde izledi

Yangın, Kuloğlu Mahallesi Faik Paşa Caddesinde saat 19.30 sıralarında 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Çatı katında yaşayan ve yangının çıktığını gören yaşlı kadın, komşularının yardımı ile kendisini dışarıya attı. Alevler kısa sürede büyüyüp bütün evi sardı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Kadını komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Çatı katındaki ev yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. DHA