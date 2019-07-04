Beyoğlu’ndaki tornavidalı dehşetin kan donduran görüntüleri! (+18)

Olay, 2 Temmuz sabahı Beyoğlu, Tomtom mahallesindeki bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre; 29 yaşındaki Emrah Çakmak, saat 06.30 sıralarında yanında kız arkadaşı bulunan Burhan İ. ile laf atmayla ilgili tartıştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Arkadaşının kavga etmesi üzerine, 19 yaşındaki Damla B. telefonla yardım çağırdı. Olay yerine gelen 2 kişi daha kavgaya karıştı. Saldırganlar, kaçmaya çalışan Emrah Çakmak'a tornavida ile saldırdı. Vücuduna peş peşe saplanan tornavidayla ağır yaralanan Emrah Çakmak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, saldırgan şüpheliler tek tek belirlendi. Kavgaya karışan Burhan İ.'ye yardıma gelenlerin Ercüment Ş. (41) ile Tayfur Ş. (30) olduğu belirlendi. Tornavidayı kullanan kişinin de Ercüment Ş. olduğu tespit edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Yapılan çalışmaların ardından kavgaya karışan 3 şüpheli ile Damla İ. Şişli, Mahmut Şevket Paşa mahallesindeki bir adreste gözaltına alındı. Burhan İ.'nin ‘Uyuşturucu Kullanma', ‘Tehdit', ‘Mala Zarar Verme', ‘Kaçakçılık' suçlarından; Ercüment S.'nin ‘Hırsızlık', ‘Dolandırıcılık', ‘Mala Zarar Verme' Tayfur Ş. ‘Uyuşturucu Madde Kullanma' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.