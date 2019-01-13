Bez torba CHP projesi çıktı! 8 yıl önce Konak’ta başladı…

Yeni yılla birlikte uygulamaya geçilen, çevre ve halk sağlığına katkı sağlayan “Naylon ve plastik torbaya karşı file” uygulamasını ilk olarak 2011 yılında CHP’li İzmir Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan’ın başlattığı ortaya çıktı.

2009-2014 yılları arasında Konak Belediye Başkanlığı yapan Çalışma eski Bakanı Tartan, naylon poşet karşıtı kampanyayı da Türkiye'de ilk kez Konak'ta başlatmış, vatandaşlara bez torba ve file dağıtmış, bu ürünleri üreten kadınlar aracılığı ile de aile bütçelerine katkı sağlamıştı.

Tartan 12 Haziran 2011 günü resmen başlattığı uygulama ile Konak ilçesinde Belediye Meclis kararı ile naylon poşet kullanılması yasaklanmıştı. İlçedeki alışveriş merkezleri, mağaza, dükkân ve pazar yerlerinde naylon poşet yerine, bez torbaya geçilmişti. Tartan bu projeyi başlatırken yaptığı açıklamada “Doğada yok olmaları 400 ile 1000 yıl süren, çevre kirliliğinin en büyük nedenlerinden biri olan naylon poşet artık ilçemizde kullanılmayacak” demişti.



İktidarın uygulamaya soktuğu emeklilere bayramda ikramiye, taşeron işçilere kadro, verme konusunu da ilk olarak CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti.