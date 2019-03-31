Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bilecik Belediye Başkanı kim oldu? 31 Mart Yerel Seçim sonuçları…

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde Bilecik seçim sonucu ne oldu, Bilecik'in yeni Belediye Başkanı kim oldu? Yerel seçimlere dair merak edilenler burada...

22:32 -
Haberler Gündem
Bilecik Belediye Başkanı kim oldu? 31 Mart Yerel Seçim sonuçları…

Binlerce vatandaş 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Bilecik’te sandık başına giderek önümüzdeki 5 yıl boyunca şehrin yönetimini yapacak olan başkanlarını seçmek için oy verdi. Bilecik’te hangi parti önde gidiyor, işte seçim sonuçları….

BİLECİK SEÇİM SONUÇLARI

Bilecik İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
CHP CHP 16.471 % 50,35
AK Parti AK Parti 13.670 % 41,78
BBP BBP 1.267 % 3,87
Diğer Diğer 849 % 2,60
Saadet Partisi Saadet Partisi 179 % 0,55
DP DP 156 % 0,48
Vatan Partisi Vatan Partisi 67 % 0,20
BTP BTP 24 % 0,07
DSP DSP 18 % 0,06
TKP TKP 15 % 0,05
Bilecik İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 49.589%36,96
CHP CHP 44.599%33,24
MHP MHP 20.422%15,22
İyi Parti İyi Parti 9.037%6,74
HAYATİ KABA HAYATİ KABA 2.496%1,86
BBP BBP 2.069%1,54
Diğer Diğer 1.989%1,48
Saadet Partisi Saadet Partisi 1.357%1,01
DP DP 1.175%0,88
HDP HDP 618%0,46
BTP BTP 572%0,43
Vatan Partisi Vatan Partisi 250%0,19

BİLECİK’TE HANGİ ADAYLAR YARIŞTI?

Bilecik Belediyesi'nin şuanda başkanlık görevini AKP’li Nihat Can yürütürken 31 Mart’ta siyasi partilerin adayları ise şu şekilde oluştu;

Akın Atakan – MHP

Devrim Serin – Vatan Partisi

Engin Uslu – BBP

Hüseyin Hüsnü Avcı – Saadet Partisi

Nihat Can – AKP

Semih Şahin – CHP

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi….. kazandı.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more