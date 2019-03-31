Bilecik Belediye Başkanı kim oldu? 31 Mart Yerel Seçim sonuçları…

Binlerce vatandaş 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Bilecik’te sandık başına giderek önümüzdeki 5 yıl boyunca şehrin yönetimini yapacak olan başkanlarını seçmek için oy verdi. Bilecik’te hangi parti önde gidiyor, işte seçim sonuçları….
BİLECİK SEÇİM SONUÇLARI
|Bilecik İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|CHP
|16.471
|% 50,35
|AK Parti
|13.670
|% 41,78
|BBP
|1.267
|% 3,87
|Diğer
|849
|% 2,60
|Saadet Partisi
|179
|% 0,55
|DP
|156
|% 0,48
|Vatan Partisi
|67
|% 0,20
|BTP
|24
|% 0,07
|DSP
|18
|% 0,06
|TKP
|15
|% 0,05
|Bilecik İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|49.589
|%36,96
|CHP
|44.599
|%33,24
|MHP
|20.422
|%15,22
|İyi Parti
|9.037
|%6,74
|HAYATİ KABA
|2.496
|%1,86
|BBP
|2.069
|%1,54
|Diğer
|1.989
|%1,48
|Saadet Partisi
|1.357
|%1,01
|DP
|1.175
|%0,88
|HDP
|618
|%0,46
|BTP
|572
|%0,43
|Vatan Partisi
|250
|%0,19
BİLECİK’TE HANGİ ADAYLAR YARIŞTI?
Bilecik Belediyesi'nin şuanda başkanlık görevini AKP’li Nihat Can yürütürken 31 Mart’ta siyasi partilerin adayları ise şu şekilde oluştu;
Akın Atakan – MHP
Devrim Serin – Vatan Partisi
Engin Uslu – BBP
Hüseyin Hüsnü Avcı – Saadet Partisi
Nihat Can – AKP
Semih Şahin – CHP
Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi….. kazandı.
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