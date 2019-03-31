Bilecik Belediye Başkanı kim oldu? 31 Mart Yerel Seçim sonuçları…

Binlerce vatandaş 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Bilecik’te sandık başına giderek önümüzdeki 5 yıl boyunca şehrin yönetimini yapacak olan başkanlarını seçmek için oy verdi. Bilecik’te hangi parti önde gidiyor, işte seçim sonuçları….

BİLECİK SEÇİM SONUÇLARI

Bilecik İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 49.589 %36,96 44.599 %33,24 20.422 %15,22 9.037 %6,74 2.496 %1,86 2.069 %1,54 1.989 %1,48 1.357 %1,01 1.175 %0,88 618 %0,46 572 %0,43 250 %0,19

BİLECİK’TE HANGİ ADAYLAR YARIŞTI?

Bilecik Belediyesi'nin şuanda başkanlık görevini AKP’li Nihat Can yürütürken 31 Mart’ta siyasi partilerin adayları ise şu şekilde oluştu;

Akın Atakan – MHP

Devrim Serin – Vatan Partisi

Engin Uslu – BBP

Hüseyin Hüsnü Avcı – Saadet Partisi

Nihat Can – AKP

Semih Şahin – CHP

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi….. kazandı.