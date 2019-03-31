Son dakika… Bilecik’te CHP sürprizi!

Binlerce vatandaş 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Bilecik’te sandık başına giderek önümüzdeki 5 yıl boyunca şehrin yönetimini yapacak olan başkanını seçiyor. Bilecik Belediyesi'nin şuanda başkanlık görevini AKP’li Nihat Can yürütürken 31 Mart seçimlerinde şehir el değiştirdi. CHP seçim koordinasyon merkezinin verilerine göre bu seçimde Bilecik’te CHP seçimi kazandı.

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KIRŞEHİR’DE DE CHP ÖNDE

Kırşehir’de 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları merak ediliyor. Gelen son dakika haberine göre; Kırşehir’den resmi olmayan sonuçlara göre CHP önde