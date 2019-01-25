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Bilet bulamayan yolcular, trenin önünü kesti

Elazığ'dan Adana'ya gidecek tren için bilet bulamayan bir grup, demir yoluna inip, trenin önünü kesti. Polisin görüştüğü grup, bir süre sonra perona çıkarak eylemi sona erdirdi. Tren, seferine gecikmeli devam etti.

13:58 -
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Elazığ- Adana seferini yapan 52003 sefer sayılı yolcu treni, bu sabah saat 08.10’da hareket edeceği sırada bir grup, istasyona gelip bilet almak istedi. Bilet olmadığını öğrenen grup, duruma tepki göstererek demir yoluna inip trenin önüne geçti. Bunun üzerine Adana’ya gidecek tren bir süre bekletildi.

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İstasyona gelen polis ekiplerinin görüştüğü grup, perona çıkarak eylemi sona erdirdi.

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Olayın ardından yolcu treni seferine gecikmeli devam ederken, bazı yolcular, protestoculara tepki gösterdi.

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(DHA)-

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Son güncelleme: android-time 14:13 25.01.2019
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