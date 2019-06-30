Bilgi Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Bilgi Üniversitesi'nin 2018-2019 eğitim dönemin mezun olan öğrenciler üniversitenin Santralistanbul Kampüsü'nde kep ve cübbelerini giyerek mezuniyet sevinçlerini yaşıyor. Öğrencilerin kep fırlatma törenine ailelerin ilgili yoğundu. Öğrencilerin yanı sıra ailelerin de son derece heyecanlı ve mutlu oldukları gözlerden kaçmadı.

ÜNİVERSİTENİN MEZUNİYET PROGRAMI ŞÖYLE

28 Haziran 2019, Cuma

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

29 Haziran 2019, Cumartesi

Meslek Yüksekokulu

30 Haziran 2019, Pazar

Lisansüstü Programlar Enstitüsü

1 Temmuz 2019, Pazartesi

İşletme Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

2 Temmuz 2019, Salı

Hukuk Fakültesi

Adalet Meslek Yüksekokulu

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

3 Temmuz 2019, Çarşamba

İletişim Fakültesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu