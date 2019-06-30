Bilgi Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Bilgi Üniversitesi'nin 2018-2019 eğitim dönemin mezun olan öğrenciler üniversitenin Santralistanbul Kampüsü'nde kep ve cübbelerini giyerek mezuniyet sevinçlerini yaşıyor. Öğrencilerin kep fırlatma törenine ailelerin ilgili yoğundu. Öğrencilerin yanı sıra ailelerin de son derece heyecanlı ve mutlu oldukları gözlerden kaçmadı.
ÜNİVERSİTENİN MEZUNİYET PROGRAMI ŞÖYLE
28 Haziran 2019, Cuma
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
29 Haziran 2019, Cumartesi
Meslek Yüksekokulu
30 Haziran 2019, Pazar
Lisansüstü Programlar Enstitüsü
1 Temmuz 2019, Pazartesi
İşletme Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2 Temmuz 2019, Salı
Hukuk Fakültesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
3 Temmuz 2019, Çarşamba
İletişim Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu