Bilgisayarında IŞİD’e katılanların listesi çıktı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen, MİT ve polisin ortak operasyonunda Tarsus ilçesinde Suriye uyruklu IŞİD şüphelisi yakalandı.

YÜZLERCE KLASÖR VERİ İNCELENİYOR

Örgütün istihbaratçısı olduğu değerlendirilen zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde ülke ülke klasörlere ayrılmış vaziyette dünyanın birçok yerinden terör örgütüne katılanların listesi bulundu. IŞİD’e ait yüzlerce klasör ve dijital verilerin incelemesinin devam ettiği öğrenildi. Suriye uyruklu zanlı, 14 Kasım’da gözaltına alınan 13 IŞİD şüphelisiyle adliyeye sevk edildi. (AA-İHA)