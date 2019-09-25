Bilimsel araştırma parasıyla yurt dışına gittiler!

Sayıştay 2018 yılı raporlarında Sakarya Üniversitesi'yle (SAÜ) ilgili önemli tespitler yer aldı. Sayıştay denetçileri Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon biriminden elde ettikleri veriler kapsamında Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) hesabından yapılan usulsüz harcamaları tek tek listeledi. Sayıştay'ın raporuna göre: SAÜ'de 2018 yılı sonu itibari ile 368 adet desteklenen proje bulunuyor. Bu 368 adet projeden 293 tanesi lisansüstü tez araştırma projesi olduğu biliniyor.

MEVZUATA AYKIRI PROJE MADDİ DESTEK ALDI

Desteklenen projelerin yaklaşık yüzde 80'i lisansüstü tez araştırma projeleri oluşturuyor. Lisansüstü tez araştırma projeleri kapsamında 2018 yılında devam eden projelere verilen destek 2 milyon 287 bin 452 lira. Bu tutarın 1 milyon 32 bin 984 lirası ile hizmet alımı yapıldı. Bu hizmet alımlarının büyük bölümünü anket çalışmaları ve bunların değerlendirilmesi oluşturdu. Ayrıca mevzuata aykırı olarak 8 adet lisans tez projesi de desteklenmemesi gerekirken maddi destek aldı.

884 PROJEDEN 64'Ü UYGUN

Sayıştay denetçileri SAÜ'de yer alan projelerin büyük bölümünün BAP(Bilimsel Araştırma Projesi) kapsamında olmadığını da belirledi. Buna göre SAÜ'de bilimsel araştırma olabilecek proje sayısı, 2018 yılında devam eden 368 proje içinde 15. Önceki yıllarda başlayıp 2018 yılında tamamlanan 526 adet projeden ise sadece 49'u BAP kapsamında ödenek alabilecek niteliklere sahip. Üniversitede 2018 yılı içerisinde tamamlanan devam eden toplam 884 projenin yalnızca 64'ü BAP standartlarına uygun. Geri kalan projeler ise mevzuata aykırı olarak destekleniyor. Sayıştay'a göre devam eden projelerden ara rapor ile tamamlanan projelerden sonuç raporları da düzenli olarak alınmıyor. Proje destekleri yeterince takip edilmiyor.

PROJE PARASIYLA SEYAHAT

SAÜ'nün proje hesabı sadece mevzuata aykırı harcamalarla değil, proje dışı ödemelerle de gündemde. Sayıştay raporuna göre; Sakarya Üniversitesi 2018 yılında 114 yurt dışı seyahatine BAP hesabından 219 bin 200 lira 28 kuruş ödeme yaptı. Bu seyahatlerin sadece 3 tanesi proje kapsamında görevlendirmeydi. Yurt dışı seyahatlerin büyük bölümü Ukrayna, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Türk Cumhuriyetlerine yapıldı. Yurt içinde ise 27 bin 166 lira ödenerek 57 seyahat gerçekleştirildi. Bu seyahatlerin hiçbir bilimsel proje kapsamında değildi.

ÜNİVERSİTE: MEVZUAT GEREĞİ

Seyahat ödemeleriyle ilgili üniversite yönetimi, “Mevzuat gereği seyahat amaçlı bütçe oluşturulamaması nedeniyle bu destekler BAP kapsamında yapılmaktadır” dedi. Sayıştay denetçileri ise seyahatlerin gider olarak gösterilebileceğini, BAP hesabının kullanılmasının mevzuata aykırı olduğunu ifade etti. Bilimsel Araştırma Projeleri hesaplarından yapılan tek usulsüz harcama yurtdışı seyahatleriyle ilgili değildi.

PROJE PARASIYLA DEMİRBAŞ ALDILAR

Denetçiler söz konusu hesaptan tüketim malları ve malzeme ile demirbaş alımı yapıldığını da tespit etti. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde 33 adet çalışmaya 288 bin 428 liralık malzeme alındığı, 2018 yılında tamamlanan toplam 98 çalışma için ise 742 bin 924 liralık ekipman sağlandığı belirlendi. Sayıştay denetçileri bu harcamalarla ilgili olarak, “Yönetmelik'te öğretim elemanlarının yayına dönüşme potansiyeli bulunan bilimsel çalışmaları için acil ihtiyaçları kapsamında tüketim malları ve malzeme ile demirbaş alımı yapılacağına dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu uygulama ortada bir proje bulunmaması nedeniyle mevzuata açıkça aykırıdır” dedi.

ÜNİVERSİTE DIŞI PROJELERE DESTEK

Sakarya Üniversitesi Senatosu tarafından üniversiteyle ilgili olmayan kimi projelere eş finansman desteği sağlandığı da Sayıştay'ın denetiminde ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde 2018 yılı içinde tamamlanan veya devam eden 13 tane eş finansman projesine 510 bin 138 lira ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Denetçiler rapora konuyla ilgili şu notları düştü: “Öğretim üyelerine başka kurumlardan alınan projeler için destek verileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Örneğin TÜBİTAK'ın desteklediği projeler için TÜBİTAK kendi mevzuatı gereği proje yürütücülerine proje teşvik ikramiyesi vermektedir. Söz konusu uygulama da ortada üniversiteye ait bir proje bulunmaması nedeniyle mevzuata açıkça aykırıdır.”