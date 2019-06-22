İmamoğlu, ‘Biliyorum 31 Mart’ın kahramanları 23 Haziran’da da sandığın güvencesi olacak’

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan ancak 6 Mayıs'ta mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla geri alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek seçimle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Değerli sandık görevlisi arkadaşlarım, 31 Mart destanını sizin sayenizde yazdık. Siz olmasaydınız seçim güvenliği diye bir şey olamazdı. Sizler demokrasinin gerçek kahramanlarısınız. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi işimiz daha zor. Karşımızdakilerin neler yapabileceklerini tahmin bile edemiyoruz. Ancak sizlere olan inancım ve güvenim sonsuz. 23 Haziran’da da oy verme ve sayım sürecinin kanunlara uygun olmasını sağlayacağız. Islak imzalı tutanakları titizlikle takip edeceğiz. Her aşamanın kanunlara uygun olduğundan emin olacağız. Biliyorum 31 Mart’ın kahramanları 23 Haziran’da da sandığın güvencesi olacak. Her şey çok güzel olacak.”