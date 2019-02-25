Şehir hastaneleri personel alımı 2019: Bilkent Şehir Hastanesi’ne 12 bin personel alınacak! İşte başvuru detayları ve kadrolar…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili personel alımı açıklaması geldi. Hasta kabulüne başlandığını ilan eden Koca, Bilkent Şehir Hastanesinde 7 bine yakın sağlık personeli olmak üzere toplam 12 bin pesonel alınacağını açıkladı. İşte ankara Bilkent Şehir Hastanesi opersonele alımına dair ayrıntılar…

12 BİN PERSONEL KADRO DAĞILIMI

Ankara Bilkent Şehir Hastanesine:

– 664 kişi hasta yönlendirme ve danışma(tıbbi sekreter,resepsiyon,refakat,hasta taşıma),

– 55 kişi çağrı merkezi görevlisi,

– 313 kişi oda destek personeli

– 500 kişi mutfak personeli(aşçı,aşçı yard,kepçeci,bulaşıkçı,meydancı,depo personeli

– 978 kişi temizlik personeli (hastane ve hastanede temizlik süreçleri)

– 450 kişi hastane güvenliği

– 62 kişi otopark personeli alınacak



BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Ankara Şehir Hastanesi tarafından yayınlanan iş ilanları şöyle;

Hemşire, doktor, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi görevlisi, oda destek personeli, tıbbi sekreter, resepsiyon görevlisi, aşçı, kepçeci, meydancı, depo personeli, engelli personel, ambulans şoförü, hasta bakıcı, eczacı, ameliyathane teknisyeni, ameliyathane hemşiresi, eski hükümlü işçi, hasta kabul sekreteri gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer alıyor.

İlanlarda ilköğretim mezunu, lise mezunu, ön lisans mezunu ve üniversite mezunu bay bayan, deneyimli deneyimsiz adayların iş başvurusu yapabilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunuyor.

Bilkent Şehir Hastanesi bünyesinde çalışacak olan personellerin bir kısmı, şehir hastanesinin açılması sebebi ile kapanmak durumunda kalan diğer hastanelerden transfer edilecek. Geriye kalan kadro ve pozisyonlar için ise başvurular İŞKUR üzerinden alınmaktadır. Ankara İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek, iş başvuru formu doldurabilirsiniz. Akabinde kurumun insan kaynakları yapmış olduğunuz iş başvurusunu detaylı olarak incelemekte ve başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar kurum bünyesinde çalışma imkanı elde edeceklerdir.