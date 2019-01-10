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Binada ölü bulundu! Polis eve girince…

Küçükçekmece'de ölü bulunan İranlı'nın evinden 57 kilogram uyuşturucu madde çıktı.

android-time 22:51
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Binada ölü bulundu! Polis eve girince…
Küçükçekmece'de ölü bulunan İranlı'nın evinden 57 kilogram uyuşturucu madde çıktı.

Küçükçekmece Cengiz Sokak’ta bir binanın merdivenlerinde fenalaşan İran uyruklu Vali Muhseni (64) için damadı sağlık ekiplerini çağırdı.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, binanın merdivenlerinde fenalaşan Muhseni’nin öldüğünü belirledi. Durum polise bildirildi.  Polis ekipleri binada inceleme yaptı.

İranlı’nın yaşadığı belirtilen eve giren polis, 57 kilogram uyuşturucu madde buldu. Polis, ölen kişinin damadını gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.  DHA

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