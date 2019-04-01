Son dakika… Binali Yıldırım: YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacaktır

Yıldırım’ın açıklamaları; “İstanbul’da sayım sürüyor, 14 sandık daha sayılacak. 25 bin civarında rakip aday İmamoğlu bizden daha fazla oy almış görünüyor. Aradaki farkın 10 katından fazla iptal oy var. Bu önemli bir detay var. Bazı usülsüzlükler, hatalı girişler var. İlgili arkadaşlarımız tutanakları inceliyor. Şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak. Biz tebrik etmesini biliriz ancak sürecin devam ettiğini hatırlatmakta fayda var. 319 bin iptal edilen oy var, önemli bir detay. İstanbul’da 31 bin 136 sandık var. Her sandıkta bir tane oy yanlış yazılmış olsa bu 31 bin 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazla.”

“Sayın İmamoğlu 2014’ü örnek veriyor. Bir şeyi eksik görüyor. 2014 seçiminde iptal oylar 440 bin. Aradaki fark 660 bindi. Yani iptal oyların tamamını kazanan adaya yazsanız bile yetmiyordu. İptal edilen oylar, aradaki farkın 10,5 katı sonucu değiştirebilir.”

“İstanbul halkına teşekkür ediyorum. Kazanan kim olursa olsun çok güzel bir seçim kampanyası geçirdik. İstanbullular bizi can kulağıyla dinlediler, bize güvendiler. Teşkilatımız Cumhur İttifakı olarak AK Parti, MHP il başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız yine MHP’nin il teşkilatı, Ülkü ocakları canla başla çalıştık bu süreci tamamladık. İstanbul halkının takdiridir.”