Binali Yıldırım: İSPARK nasıl zarar etmiş kafam almıyor

TV5 televizyonunda Mustafa Yılmaz’ın Seçim Özel programına konuk olan Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yılmaz’ın İSPARK nasıl zarar ediyor sorusuna ilginç bir cevap verdi.

“ONU BEN DE ANLAMIŞ DEĞİLİM”

Milli Gazete’nin aktardığına göre; Binali Yıldırım, “Onu ben de anlamış değilim. Benim de kafam almıyor (İSPARK’ın zarar etmesine) ben de anlam veremedim. Göreve gelirsek inceleyeceğiz” dedi. Vaatlerini sıralayan Yıldırım, İSPARK’ta ilk 1 saati ücretsiz yapacağız diyerek sözlerine devam etti.

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