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Binali Yıldırım: İSPARK nasıl zarar etmiş kafam almıyor

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında "İSPARK nasıl zarar ediyor?" sorusuna, "Onu ben de anlamış değilim. Benim de kafam almıyor. Anlam veremedim. Göreve gelirsek inceleyeceğiz" diye yanıt verdi.

15:00 -
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Binali Yıldırım: İSPARK nasıl zarar etmiş kafam almıyor

TV5 televizyonunda Mustafa Yılmaz’ın Seçim Özel programına konuk olan Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yılmaz’ın İSPARK nasıl zarar ediyor sorusuna ilginç bir cevap verdi.

“ONU BEN DE ANLAMIŞ DEĞİLİM”

Milli Gazete’nin aktardığına göre; Binali Yıldırım, “Onu ben de anlamış değilim. Benim de kafam almıyor (İSPARK’ın zarar etmesine) ben de anlam veremedim. Göreve gelirsek inceleyeceğiz” dedi. Vaatlerini sıralayan Yıldırım, İSPARK’ta ilk 1 saati ücretsiz yapacağız diyerek sözlerine devam etti.

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Son güncelleme: android-time 15:02 01.06.2019
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