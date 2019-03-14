Binali Yıldırım ‘İstanbul artık göç veriyor’ dedi, tartışma başladı…

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) göç hareketleri raporuna göre 2018 yılında İstanbul, tersine göçün yaşandığı büyükşehirlerin başında geliyor. Ancak bunun asıl nedeni olarak; diğer kentlerin gelişmesi değil, yaşanan ekonomik zorluk, işsizlik ve buna bağlı ailelerin geçim sıkıntısı gösteriliyor.

Yine TÜİK verilerine göre, İstanbul son 3 yıldır göç vermeye devam ediyor. 2015 yılında tersine göç dalgasını başlatan gelişme ise o yıl hepimizin ciğerini yakan terör olayları oldu. Yaşanan üzüntü verici bu süreç, önce İstanbul’un turizmine balta vurdu, ardından da başta yabancı nüfusun sonra Türk vatandaşlarının kenti terk etmesinde rol oynadı.

ARTAN MÜLTECİ NÜFUSU

Aynı yıl başlayan ve sonraki yıllarda kentteki sosyolojik yapının gerilmesine neden olacak ilk göç dalgası da kendini göstermişti. 2015 yılı Haziran ayının ilk günlerinden itibaren çatışmaların şiddetlendiği Suriye'nin Tel Abyad kentinden kaçan binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına dayanmıştı. Ve bugün… Türkiye’de yaşayan Suriyeli sayısı Göç idaresi tarafından açıklanan rakamlara göre 3 buçuk milyonu geçti. Yalnızca İstanbul’da 558 bin 437 Suriyeli yaşıyor. Bu beklenmedik mülteci akınının da İstanbul’dan dışarı göçün nedenleri arasında olduğu belirtiliyor. Suriyeli dışındaki diğer mültecilerin sayısı bilinmiyor bile…

SURİYELİLERİN TÜRK NÜFUSA ORANI

Geçici koruma altına alınan kayıtlı Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı ülke genelinde %4,44. Yani her 100 kişiden 4,4'ü Suriyeli. TÜİK tarafından Türkiye'nin nüfusu son olarak 82 milyon 3 bin 882 olarak açıklandı.

EN BÜYÜK NEDEN GEÇİM SIKINTISI

Son iki yıldır artan döviz kurları, enflasyon ve halkın satın alma gücünün düşmesiyle hayatın giderek daha da pahalandığı büyük şehirlerden köylere dönüş ise göçün asıl nedenini oluşturuyor.

İstanbul en son 2015 yılında 50.543 net göç almıştı. 2016 yılına geldiğinde İstanbul için göç tersine döndü ve tarihinde ilk kez 71.307 net göç verdi. 2017 yılında net göç azalmakla birlikte 5.912’ye oldu. 2018’de ise 210 bin ile rekor kırdı.