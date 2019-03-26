Binali Yıldırım kimdir? AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım kaç yaşında ve nereli?

Binali Yıldırım; Erzincan Refahiye'de 20 Aralık 1955'te Dursun Bey ile Bahar Hanım’ın yedi çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi. AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, az sayıda siyasetçiye kısmet olan bu unvanlara sahip oldu. Peki Binali Yıldırım kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

Binali Yıldırım 58., 59., 60. ve 61. Hükümet'lerde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmış olan Türk siyasetçidir. TBMM'nde 22. Dönem'de AKP'den İstanbul ve 23. Dönem'de AKP'den Erzincan milletvekili, 24. Dönemde de AKP İzmir milletvekili olarak yer almıştır.

61. Hükümette ismi değiştirilen Ulaştırma Bakanlığı yerine Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olmuştur.

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde, Refahiye, Erzincan'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

1990-1991 yılları arasında İsveç’te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı.



Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa’da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.

İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri (İDO) ‘da Genel Müdürlük görevinde bulundu.

Bu görevi sırasında İstanbul’da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde projelere imza attı.

Başta İstanbul-Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul’a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO’yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.

1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası “Skal Kulübü” tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

Binali Yıldırım, 58. Hükümet (Abdullah Gül Hükümeti), 59. ve 60. Hükümetler (I. Ve II. Recep Tayyip Erdoğan Hükümetleri) dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve TBMM 22. Dönem AKP İstanbul ve 23. Dönem AKP Erzincan milletvekilliği görevlerinde bulundu.

Bakanlığı sırasında gerçekleşen 22 Temmuz 2004 tarihli Pamukova Tren Kazası'nda 41 yolcunun vefat etmesi ve 80 yolcunun yaralanmasına ve de olay sonucunda oluşan kamuoyunun yoğun baskısına rağmen kazada sorumluluk kabul etmedi ve de istifasını vermedi.

Yıldırım ayrıca Youtube'un kapanmasına yönelik yoğun eylemleri ile uluslararası kamuoyunda sansürü teşvik eden bir figür olarak dikkat çekti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Temmuz 2011'de açıkladığı “Ustalık Kabinesi” olan 61. hükümette Binali Yıldırım, Türkiye'nin 71. Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

Bu göreve 4. kez getirilen ilk bakan oldu. Aynı zamanda en uzun süre aynı bakanlıkta görev yapan ilk isim oldu.

2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 3. turda 335 oyla TBMM'nin 28. Başkanı seçildi.

2007'den bu yana İsveç'te bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Binali Yıldırım'a verilen fahri doktora unvanları şunlardır:

* 20 Temmuz 2006 Girne Amerikan Üniversitesi,

* 19 Haziran 2009 Samsun 19 Mayıs Üniversitesi

* 7 Mayıs 2010 Cumhuriyet Üniversitesi,

* 29 Eylül 2010 Yozgat Bozok Üniversitesi,

* 28 Şubat 2011 Anadolu Üniversitesi,

* 12 Eylül 2011 Erzincan Üniversitesi,

* 20 Eylül 2011 Kırklareli Üniversitesi,

* 23 Aralık 2011 Almanya Berlin Teknik Üniversitesi,

* 6 Haziran 2012 Pamukkale Üniversitesi,

* 2 Aralık 2012 tarihinde Dünya Denizcilik Üniversitesi,

* 22 Mart 2013 Tarihinde Okan Üniversitesi’nden Fahri Doktora aldı.

BİNALİ YILDIRIM EVLİ ve 3 ÇOCUK BABASI

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanlığını yürütmekte olan Binali Yıldırım, 2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu. Evli ve 3 çocuk babası olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan ve kızı Büşra’nın “Derin Denizcilik Gemi Taşımacılık Sanayi ve limited şirketi” adında firmaları vardır.