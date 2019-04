‘Mazbata kime verilirse başkan odur’

AKP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:

YSK tüm bu süreci yönetecek, daha sonra da kararını açıklayacak. Oy her an değişiyor. Sayımlar devam ediyor. Belirli oranda aradaki farkın azaldığını görüyoruz. Oy her an değişiyor. Sayımlar devam ediyor. Belirli oranda aradaki farkın azaldığını görüyoruz

31 Mart akşamı ‘seçimi kazandık’ açıklaması

Benim o gün seçim akşamı 11,25'te bana gelen bilgiler, o günkü sayım sonucuna göre yaptığım bir açıklamadır. Bundan ibarettir, sonra devam edince şartlar değişti.

Belli ki onlar önceden bu hesapları yapmışlar, bizim elimizde böyle bir hesap yok. Eğer bu kadar eminlerse buyursunlar sayalım, neticeyi görelim. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. İstanbullular da rahatlasın, adaylar da rahatlasın.

Mazbatayı kime verirse YSK, başkan odur. Onun dışında başka bir şey söylememiz yakışık almaz. Aradaki fark şu anda 18 bin civarına düşmüş durumda. Bir yandan da işlemeler devam ediyor. Daha sayılacak çok sandık var. Şu anda söylenecek bu kadar.

Biz sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz. Arkadaşlarımızın verdiği bilgi bu yönde. Şu anda gündemde olan hem bazı ilçelerde tüm oylar, bazı ilçelerde geçersizler sayılıyor. Ben şu andaki fotoğrafa göre konuşuyorum.

Seçim iptal edilir mi?

Bakın, biz ne ilçe seçim kuruluyuz, ne il seçim kuruluyuz ne de YSK'yız. Yani üzerimize vazife olmayan işlere karışmamız doğru olmaz. Bu kararların yeri YSK'dır. YSK hangi yönde karar verirse versin, başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye bir hukuk devleti. Bilinmesinde fayda var.

Büyükçekmece iddiaları

Bu bilgi bana da geldi. Bu da başka bir hukuki süreç. Herhalde bu hukuki sürecin sonunu da beklemek gerekir.

