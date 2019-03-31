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Binali Yıldırım muamması! Açıklama yapmadı…

Twitter hesabından 'teşekkür konuşması' yapacağını ima eden Binali Yıldırım, ilerleyen dakikalarda bu kararından vazgeçtiği izlenimini verdi. İşte dakika dakika yaşananlar...

21:59 -
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Binali Yıldırım muamması! Açıklama yapmadı…

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, İstanbul’da AA’nın verilerine göre açılan yüzde 88 oranındaki sandıklara göre CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 1 buçuk puan önünde gidiyor.

SAAT 20:20’DE TWEET ATTI

Yıldırım, sonuçlar kesinleşmeden saat 20:20’de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ‘teşekkür konuşması’ hazırlığı yaptığı mesajını vermişti.

SAAT 20:45’TE KAVACIK’A GEÇTİ

Binali Yıldırım’ın saat 20:45’te Kavacık’taki seçim ofisine geçtiği bildirildi. Gazeteciler; burada Yıldırım’ın bir açıklama yapmasını bekliyordu. Ancak beklenen açıklama yapılmadı.

SAAT 22:00 SÜTLÜCE’YE GEÇECEĞİNİ DUYURDU

Yıldırım, saatler 22:00’ı gösterdiğinde ise Sütlüce’deki AKP İl Başkanlığına geçeceğini duyurdu. AKP adayının burada bir açıklama yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.

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