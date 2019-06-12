Binali Yıldırım’dan ortak yayınla ilgili önemli açıklama | Son dakika haberleri

Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile gelecek pazar yapılacak olan ortak yayın için “Genel Başkan Yardımcıları bugün detayları konuştu. Her adaya 15 soru sorulacak. Her soru için 3 dakika ayrılacak. İsmail Küçükkaya isminde her iki tarafta mutabık kaldı. Bu programın bir özelliği herhangi bir televizyon kanalının logosuyla yayınlanmayacak, bir stüdyoda yapılacak. Biz de söz ağızdan çıkar karşı tarafta karar değişikliği olursa bunu bilemem. Soru sordu soru hoşumuza gitmedi onu gözden uzaklaştırmak unutturmak benim yapacağım bir şey değil yapmam. Ama CHP adayının öyle bir huyu var. O diyebiliyor. Ne isterse sorsun biz de sorularına samimiyetle cevap verelim” dedi.

Yıldırım’ın programdaki açıklamalarından öne çıkanlar şunlar;

“SİZİ SANDIĞA GİTMEK ZORUNDA BIRAKIYORUM, BEN BUNA ÜZÜLÜYORUM”

“31 Mart sonrası şuna şahit oldum, bizi teskin ediyor insanlar; ‘Sen memlekete çok iş yaptın. Biz bu işi düzelteceğiz, hiç üzülme başkanım Topal Dursun’un oğlu…’ Sanki onlar bu işin sorumlusuymuş gibi insanlar bu işten kendilerini sorumlu tutuyorlar. Aman üzülme sen! Sizin bir kabahatiniz yok ki diyorum ben. Bu iş sandıkta yapılan yolsuzlukla hırsızlıkla bu hale geldi. Asıl siz kusura bakmayın. Sizi bir daha sandığa gitmek zorunda bırakıyorum. Ben buna üzülüyorum.

Tecrübem daha fazla ama tecrübemi silah olarak kullanmam.”

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“HDP KÜRT SEÇMENİN OYUNUN SAHİBİ DEĞİL”

“Kimsenin oyu kimsede değil. Herkes adayları dinleyecek, adaylara bakıp karar verecek. HDP, Kürt seçmenin oyunun sahibi değil.

Eskiden insanlar akranlarıyla yaşıyordu, şimdi ekranlarıyla yaşıyor. Teknoloji bağımlılığı madde bağımlılığından daha masum bir şey değil.”

NEDEN UĞUR DÜNDAR DEDİĞİNİ AÇIKLADI

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile yapacağı ortak canlı yayın için usta gazeteci Uğur Dündar’ın adını neden telaffuz ettiğini de açıkladı.

Yıldırım, “İki sebepten dolayı Uğur Dündar’ı teklif ettim. Yandaş televizyonda yaparlar kendin çal kendin oyna yaparlar dediler. Burada bir şaşırtma yapmak istedim. Açık taraf olan biri. Benim için hiç mahzuru yok. Yeter ki bahaneleri kalmasın. Niye vazgeçtiğini anlayabilmiş değiliz. Sen soru soracaksın biz cevap vereceğiz, adaylar demokrasi bundan nasıl zarar görecekler dedim. Ben de tam onun için Dündar ismini telaffuz ettim. Niye? Bir kutuplaşmadır gidiyor. Böyle mi kardeşim, madem ki bu kutuplaşmayı yumuşatacak bir süreç için Uğur Dündar bu işi üstlensin. Bu şekilde bir iletişim kurulsun. Bu fırsatı değerlendirebilirdi. Ancak büyük bir ihtimalle CHP’nin telkiniyle bu yayını yapmaktan vazgeçti.

Kendisinin açıklamaları ne kadar kabul gördü ikna edici oldu bilemem. Ben ikna olmadım. CHP’nin telkini ile bu yayından vazgeçmiş olabilir. İsmail Küçükkaya’yı ben eskiden beri tanırım, ulaştırma muhabiriydi. İsmail Küçükkaya kendi işini yapmaya çalışan ama düşüncesi de bilinen bir arkadaşımız” dedi.